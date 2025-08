Mercedes kündigt mit dem neuen vollelektrischen GLC nicht nur ein weiteres batterieelektrisches Modell an (hier die neuesten Informationen zum Mercedes GLC EQ nachlesen), sondern läutet zugleich den Start einer neuen Designsprache ein. Zentrales Merkmal: ein neu interpretierter Kühlergrill. Flächig, beleuchtet, den Rahmen hervorhebend – und erstmals mit animierter Hightech-Grafik. Seine Weltpremiere feiert der GLC auf der IAA Mobility 2025 in München (7.–14. September).

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der Mercedes CLA EQ (2025) im Fahrbericht (Video):

Mercedes GLC EQ führt neues Kühlergrill-Design ein

Seit Jahrzehnten prägt der Chromgrill das Gesicht der Marke. Jetzt wird daraus eine Art Lichtskulptur. Mercedes spricht von einem "ikonischen Grill", der mit einem verchromten Rahmen, einer Rauchglas-Gitterstruktur und einer umlaufenden Konturbeleuchtung das neue Designverständnis verkörpere. Optional gibt es eine Version mit 942 hinterleuchteten Punkten, die sich animieren lassen. Ob als klare Referenz an die Modellhistorie oder als Statement für die Zukunft – die Designsprache der "sinnlichen Klarheit" wird damit, so das Unternehmen, konsequent weiterentwickelt.

Nützliches Zubehör rund ums Elektroauto:

"Unser neuer ikonischer Grill ist nicht einfach nur eine neue Front für den GLC – er definiert das Gesicht unserer Marke neu. Er ist die perfekte Verschmelzung zeitloser Designcodes, die für die Zukunft neu interpretiert wurden, und macht unsere Fahrzeuge auf den ersten Blick erkennbar", ordnet Chefdesigner Gorden Wagener den neu interpretierten Mercedes-Kühlergrill in seiner Bedeutung ein.

Auch interessant:

Meistverkauftes Mercedes-SUV bald als E-Auto

Technische Details zum neuen, rein elektrischen GLC mit sogenannter EQ-Technologie hält Mercedes noch zurück. Klar ist: Der GLC zählt zu den weltweit beliebtesten Baureihen der Marke und wird in seiner neuen vollelektrischen Variante eine zentrale Rolle in der E-Strategie übernehmen. Der jetzt vorgestellte Grill dürfte künftig auch in weiteren Baureihen Anwendung finden – als visuelle Klammer für den Übergang ins vollelektrische Zeitalter.