Kommt sie oder kommt sie nicht, die Lambo-Limousine? Der Lamborghini Estoque existiert bereits seit 2008 als Concept Car, ging aber nie in Serie. Der Viertürer könnte aber unter Umständen eine Zukunft haben!

... bewies, dass Lamborghini durchaus dazu im Stande wäre, extreme, sowie schnelle Limousinen zu bauen. 5,15 Meter lang, 1,99 Meter breit, aber lediglich 1,35 Meter hoch präsentierte sich der Estoque damals in Paris und konnte trotz seiner ...

Immerhin kann sich auch Lamborghini dem SUV-Trend nicht entziehen, nachdem Bentley seinen Bentayga auf den Weg gebracht und sogar Rolls-Royce für 2018 den Cullinan angekündigt hat. Jetzt muss jeder mitziehen, der noch ein Stück vom Kuchen haben will.

... geplanten Lamborghini-SUV Urus in der Schublade, ist damit aber für den Hersteller noch nicht gänzlich gestorben. Allerdings ist eine Rennaissance der Lambo-Limo an bestimmte Voraussetzungen geknüpft. Sollte es etwa eine deutlich messbare Nachfrage nach ...

Viele wünschen sich ihn, doch ob der Viertürer Lamborghini Estoque je die Serien-Produktion sieht, steht immer noch in den Sternen. >> Mehr zum Thema Sportwagen

Viele wünschen sich ihn, doch ob der Viertürer Lamborghini Estoque je die Serien-Produktion sieht, steht immer noch in den Sternen. Die Chancen dafür sind derzeit eher suboptimal, immerhin existiert das schnittige Concept Car bereits seit 2008 und seitdem hat sich kaum etwas getan. Laut einem Interview mit dem ehemaligen Lamborghini-CEO Stefano Domenicalli liegt das Konzept des Estoques zwar zu Gunsten des geplanten Lamborghini-SUV Urus in der Schublade, ist damit aber für den Hersteller noch nicht gänzlich gestorben. Allerdings ist eine Rennaissance der Lambo-Limo an bestimmte Voraussetzungen geknüpft. Sollte es etwa eine deutlich messbare Nachfrage nach einem Viertürer von Lamborghini geben, wäre man bereit, das Konzept Estoque wiederzubeleben. Bislang war für die Sportwagenmanufaktur aus Sant’Agata Bolognese aber von Vorrang, den Urus auf den Weg zu bringen. Immerhin konnte sich auch Lamborghini dem SUV-Trend nicht entziehen, nachdem Bentley seinen Bentayga auf den Weg gebracht und sogar Rolls-Royce den Cullinan auf die Straße gebracht hat. Ausgeschlossen ist die Lambo-Limo damit allerdings nicht und aufgeschoben ist nicht aufgehoben, wie Domenicalli zwischen den Zeilen angedeutet hatte.

Lamborghini Estoque bleibt unsicher