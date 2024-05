Ein Blick in die automobile Zukunft

Die Beijing Auto Show 2024 ist für den Otto-Normalverbraucher in Europa ziemlich weit weg. Dabei zeigen nicht nur die fünf Premieren in unserem Video, dass die Neuheiten auf der chinesischen Automesse sehr wohl große Relevanz für uns auf dem alten Kontinent haben!

In ihrer Haut möchte man heute nicht stecken: Was Hildegard Müller bei ihrem Rundgang über die Beijing Auto Show 2024 gesehen hat, das dürfte der Chefin des deutschen Verbandes der Automobilindustrie ordentlich auf den Magen schlagen. Nicht nur, dass die acht Hallen des Messezentrums aus allen Nähten platzen, die Pressekonferenzen bis auf den letzten Sitz gefüllt sind und insgesamt am Pressetag schon mehr los ist als auf der seligen Frankfurter IAA an Publikumssamstag. Nein, auch die Zeiten, in denen die Deutschen hier in ihrer vermeintlich zweiten Heimat die Publikumsmagneten waren, sind offenbar endgültig vorbei.

So sehnlichst die elektrifizierte G-Klasse auch erwartet wurde, ist sie am Ende doch nur die Motorvariante eines seit bald fünf Jahrzehnten mehr oder minder unverändert gebauten Klassikers. So wichtig die Neue Klasse für BMW auch sein mag, ist der Blickfang auf dem Stand eben doch ein alter IAA-Bekannter – und ein Facelift für den 4er und den i4 gleicht auch keiner Sensation. Wenn überhaupt, dann signalisiert VW den Aufbruch. "Wir haben verstanden", lautet die Botschaft und als weithin sichtbares Zeichen dafür enthüllt VW die Designstudie ID. Code, mit der sie sich mehr denn je dem chinesischen Geschmack annähern will. Sie steht für das Versprechen vom Aufbruch, dem VW mit der jugendlichen Submarke ID.UX, mit einer neuen China-Plattform für bezahlbare Elektroautos und mit insgesamt 16 ID-Modellen bis 2030 Nachdruck geben will.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Die wichtigsten Neuheiten auf der Beijing Auto Show 2024

Weil es bis dahin aber noch ein, zwei Jahre dauern wird, steigen zwei Autos zu den für die Deutschen in Peking wichtigsten Premieren auf, die streng genommen sogar chinesische Wurzeln haben. Denn sowohl der Mini Aceman als 4,08 m langer Lückenfüller zwischen Cooper und Countryman als auch der Smart #5, der als SUV von 4,75 m Länge und 100 kWh Batterie das Maximum der Marke darstellt. Wirklichen Wirbel macht aber Xiaomi mit seinem SU7: Während Apple sein iCar zu Grabe getragen hat, ist der drittgrößte Smartphonehersteller der Welt tatsächlich unter die Autobauer gegangen und baut eine atemberaubende Sportlimousine im Stil des Porsche Taycan, die aus dem Stand weg mindestens ebenbürtig erscheint.

Der SU7 ist nicht alleine: Überall stehen seriöse Stromlinien-Limousinen, die mit hoher Ladeleistung, großer Reichweite und attraktiven Fahrleistungen punkten – vom Denza Z9 GT, der sich als die elegantere und modernere Alternative zum Porsche Panamera inszeniert, über die Luxeed-Limousinen LS7 und LS9, für die sich Exportweltmeister Cherry und Handy-Gigant Huawai zusammengetan haben, bis hin zu Autos wie von Robocar oder Skyworth, von denen bei uns noch nie jemand etwas gehört hat. Dazu gibt es jede Menge SUV, die nach Jahren des Raumschiff-Designs plötzlich auch ein paar Ecken und Kanten zeigen. Fünf wichtige Premieren auf der Beijing Auto Show 2024 stellt Leslie & Cars im Video (siehe oben) vor.