Einige der Themen in der AUTO ZEITUNG 10/2018: Erste Testfahrt mit dem Tesla Model 3 und der Mercedes A-Klasse, der neue Audi A6 Avant, der Vergleichstest Jaguar E-Pace gegen Volvo XC 40 und eine Fahrt mit dem Skoda Vision X dazu wie immer viele Tests und Fahrberichte.

Totgesagte leben länger. Treffender kann die aktuelle Entwicklung des PSA-Konzerns nicht beschrieben werden. Konzern-Chef Carlos Tavares – der zu seinen Mitarbeitern gern sagt: „Ihr dürft alle Ideen umsetzen, die Geld verdienen“ –, ist mit der Entwicklung von PSA diesem Motto treu geblieben. Der französische Automobilhersteller verkaufte im vergangenen Jahr 3,63 Millionen Fahrzeuge (plus 15,4 Prozent) und steigerte damit seinen Umsatz um knapp 21 Prozent auf 65,2 Milliarden Euro. Noch beeindruckender ist aber die Zahl von 7,3 Prozent operativer Marge im vergangenen Jahr, wenn man bedenkt, dass in 2013 noch ein Minus von 2,8 Prozent in den Büchern stand. Auch in Deutschland sind die Marken des PSA-Konzerns wieder so gefragt wie selten. Im ersten Quartal verzeichnete Peugeot einen Zuwachs bei den Zulassungen von über 25 Prozent und ist damit der absolute Spitzenreiter in Sachen Wachstum. Vor allem die SUV 2008 und 3008 sorgen neben dem 208 bei Peugeot für Erfolge. „Mit dem neuen 508, den wir in Genf vorgestellt haben, werden wir weitere Marktanteile erobern“, ist sich Carlos Tavares sicher (siehe dazu auch Interview ab Seite 20). Doch auch Citroën hat sich von einer avantgardistischen Nischenmarke mit einfachen Autos zu einem Volumen-Hersteller mit Perspektive entwickelt. Zuwächse von über neun Prozent im ersten Quartal machen den Händlern in Deutschland wieder Mut. Der C3 war im letzten Jahr mit über 5700 verkauften Exemplaren das erfolgreichste Modell der Franzosen im PSA-Konzern. Auch die neue Marke DS wird mit dem DS 7 Crossback erstmals ernst genommen. Die Strategie von Carlos Tavares scheint also aufzugehen. Die AUTO ZEITUNG-Heftausgabe jetzt abonnieren!

