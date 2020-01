"Leslie & Cars" – hier ist der Name Programm! Begleitet Leslie auf ihren Touren rund um den Globus und lasst euch vom Auto-Virus infizieren. Spannende Neuheiten, moderne Technologien und Lifestyle-Events – Leslie ist überall am Start und zeigt euch in ihren Videos sämtliche Highlights aus der Welt des Automobils. Egal ob Strom, Benzin oder Wasserstoff – die Leidenschaft ist dabei ihr ganz persönlicher Antrieb. Sie würzt den Erfahrungsschatz aus 50 Jahren AUTO ZEITUNG und die Expertise des Testteams mit ihrer eigenen, sympathischen Note. So entstehen neue emotionale Blickwinkel und spannende Geschichten rund um das Automobil, die es in dieser Art noch nie bei der AUTO ZEITUNG gab. Folgt Leslie auch auf Instagram unter "leslieandcars" und seid live dabei, wenn sie von ihren Produktionen berichtet. Das Format „Leslie & Cars“ lebt darüber hinaus vom Austausch mit euch – falls ihr eigene Ideen habt, schreibt Leslie und werdet ein Teil ihrer automobilen Story!