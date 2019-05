Und auch wenn Ruland heute aus familiären Gründen nicht mehr ganz so präsent auf der Mattscheibe ist, wird uns ihre Uschi für immer in Erinnerung bleiben! Und vielleicht gibt es mit "Manta, Manta 2" ja bald ein Wiedersehen.

... danach ging es erfolgreich weiter. Denn zahlreiche Fernsehrollen winkten für die talentierte Darstellerin. So war sie mehrere Staffeln lang in der Fernsehserie "Nicht von schlechten Eltern" zu sehen. Toughe Frauenrollen angelte sie sich ...

... Free-TV-Premiere: Unfassbare 11,5 Millionen Fernsehzuschauer schauten zu, als sich die Opel Manta-Fahrer in Muskelshirts duellierten. Für den sexy Look sorgten dabei nicht nur die fetten Karren, sondern ...

Dabei hätten wohl die Wenigsten vermuten können, dass ausgerechnet der selbstironische "Proll"-Streifen so ein überragender Erfolg wird: 1,2 Millionen Kinozuschauer strömten in die Kinos. Doch viel unglaublicher verlief die ...

Die Macher der 90er-Jahre-Actionkomödie "Manta, Manta" haben nach 25 Jahren über ein Sequel gesprochen. Das war 2016. Danach ist es ruhig um das Projekt geworden. Stars wie Til Schweiger und Tina Ruland wären nach eigenen Angaben für eine Rückkehr auf die Leinwand bereit.

Er ist einer der kultigsten, deutschen Filme der frühen 90er und war für einen der Darsteller das Sprungbrett in eine bis heute anhaltende Karriere. Die Rede ist natürlich von "Manta, Manta". 1991 knatterten Bertie (Til Schweiger), Uschi (Tina Ruland), Klausi (Michael Kessler) und Gerd (Stefan Gebelhoff) in ihren getunten Karren über die deutschen Kinoleinwände und begeisterten 1,2 Millionen Zuschauer. Pünklich zum 25. Jubiläum sollte also nun 2016 die Fortsetzung ins Kino kommen – und alle fragen sich, ob Schweiger sich nochmal die Ehre gibt. Darauf angesprochen, äußert dieser nur, dass er sofort dabei wäre. Auch Tina Ruland, im Film bekannt als Uschi, kann sich eine Rückkehr mit Jeansjacke und Dauerwelle vorstellen: "Es ist mein Traum! Til hat mich schon angerufen, da war ich gerade im Urlaub und sofort begeistert. Alle anderen Kollegen wollen auch wieder mitmachen!" Auf der Leinwand sorgte Uschi für Wirbel, als sie sich auf die Flirtversuche von Ferrari-Macker Helmut (Uwe Fellensiek) einließ. Eine Kultrolle war geboren!

Dieser Manta ist Kult (Video):

Die Arbeiten an "Manta, Manta 2" haben bereits begonnen

Schon seit Jahren geistern Gerüchte über eine mögliche Fortsetzung des Kultstreifens durch die Medien. Seit 2016 scheinen die Planungen konkrete Formen anzunehmen. Glaubt man dem Constantin-Filmverleih, dann wird bereits eifrig an "Manta, Manta 2" gewerkelt. "Wir arbeiten seit geraumer Zeit an einem Konzept und Drehbuch für einen zweiten Teil", so Vorstand Martin Moszkowicz. Anlass zur Freude besteht neben den zahlreichen Schweiger-Fans also zumindest auch bei Anhängern des Kultautos. Der Opel Manta wird von seinen Fans heiß geliebt, wurde aber auch immer wieder als "prollig" verschrien. Bezeichnungen wie "Metzger-Ferrari" zeigen, wie kontrovers das Auto in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. 1975 wurde der Manta B zum Lieblings-Objekt für Hobby-Tuner, die an ihre Karossen gerne alles draufflanschten, was ihnen in die Hände kam.