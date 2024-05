In Stuttgart gibts viel zu entdecken

Mit der Retro Classics in Stuttgart findet nach der Techno Classica vom 25. bis 28. April 2024 die nächste große Oldtimer-Messe statt. Wir listen die Öffnungszeiten und Ticketpreise auf und nennen die Highlights!

Vom 25. bis 18. April 2024 öffnen in den Stuttgarter Messehallen die Pforten für die Retro Classics. Seit ihrem Debüt 2001 gilt die Oldtimer-Messe als süddeutsche Antwort auf die Techno Classica in Essen und konnte 2023 sogar einen Rekord von gut 85.000 Besucher:innen vermelden. Damit 2024 daran anknüpft, soll das Ausstellungsspektrum gewohnt vielseitig ausfallen. Ob Tuning-Ikonen der 80er, die 50. Geburtstage von Porsche 911 Turbo und Citroën CX – für Letzteren ist sogar Besuch in Form von Erich Honeckers ehemaliger Staatskarosse fest eingeplant: Her dürften alle Geschmäcker wieder auf ihre Kosten kommen. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Ticketpreise und Öffnungszeiten

Apropos Kosten: Die Ticketpreise für die Retro Classics Stuttgart 2024 reichen von zwölf Euro (Zutritt ab 16 Uhr) bis hin zu 60 Euro für den unbegrenzten Zugang an allen vier Tagen. Das normale Tagesticket kostet 22 Euro, das ermäßigte 17 Euro. Ermäßigt gilt für alle Schüler:innen, Studierende, Pensionierte, Behinderte und Kinder von sechs bis 15 Jahren. Für Kinder unter sechs Jahren ist der Eintritt kostenlos. Darüber hinaus bietet die Oldtimermesse Gruppentickets ab zehn Personen (17 Euro pro Person) und Familientickets für zwei Erwachsene mit bis zu drei nicht volljährigen Kindern (46 Euro) an. Geöffnet hat die Retro Classics 2024 am Donnerstag von elf bis 19 Uhr, an allen weiteren Tagen von zehn bis 18 Uhr.

Messerundgang: Die Highlights der Retro Classics 2024

Nach dem durchwachsenen Wetter der vergangenen Tage sind offenbar viele Oldtimer-Fans heiß darauf, ihrer Leidenschaft zumindest in den schützenden Hallen zu frönen. Empfangen werden die Besuchenden gleich hinter dem Haupteingang von einer spektakulären Sonderschau rund um die Marke Bitter. Die bekannten Autos auf Opel-Basis, Bitter CD und SC, sind hier ebenso zu sehen wie seltene Einzelstücke oder Prototypen.

Damit ist diese Sonderfläche immerhin eindeutig als solche zu erkennen, weitere Sonderausstellungen der Retro Classics Stuttgart 2024 gehen in der mitunter recht kleinteiligen Vielfalt der Stuttgarter Messehallen etwas unter. Das ist nicht weiter dramatisch, gibt es doch etliche seltene oder bislang vielleicht noch gar nicht gesehene Klassiker zu entdecken. Bei den Tuning-Ikonen steht – natürlich – der immer wieder beliebte Film-Manta im Mittelpunkt. Ganz in seiner Nähe aber parkt ein HE 111. Noch nie gehört? Das vom Ingenieurbüro Helmle im Jahr 1986 entwickelte Einzelstück erinnert an den legendären Mercedes C111. Aber auch der 1975 von Harry Mann in Zusammenarbeit mit General Motors entwickelte Prototyp einer Corvette mit Hard- und Softtop gehört sicherlich nicht zu den alltäglichen Begegnungen.

Viele Jubiläen stehen an der Tagesordnung

Viele Aussteller, Clubs wie Hersteller, setzen bei ihren Messeauftritten bei der Retro Classics Stuttgart 2024 auf die aktuellen Jubiläen. Lokalmatador Porsche etwa feiert auf der Retro Classics "50 Jahre Turbo". Mercedes-Benz wiederum fokussiert sich auf das Jahr 1984: Damals sind sowohl der W124 (später: E-Klasse) als auch der Baby-Benz mit dem Vierventilmotor (190 E 2.3-16) erschienen. Der First Mustang Club of Germany feiert den 60. Geburtstag der Ponycar-Ikone, die Citroën-Freunde IG lassen den mittlerweile schon 50 Jahre alten CX hochleben. Bei den größeren Kalibern ist der Nachbau eines Busses (Mercedes-Benz O302) zu sehen, der 1974 – also vor 50 Jahren – die deutsche Nationalmannschaft zu den Spielen der Fußball-Weltmeisterschaft brachte.

Auf der Retro Classics Stuttgart 2024 spiegelt sich traditionell die gesamte Vielfalt der Mobilität wider: Nutzfahrzeuge sind hier ebenso zu sehen wie Busse oder Traktoren. Und natürlich gibt es die gesamte Bandbreite an Automobilen. Vom Kleinwagen – in diesem Jahre werden gefühlt besonders viele Fiat Panda 4x4 angeboten – über die Brot-und-Butter-Autos und den legendären VW Bulli bis hin zu den Supersportwagen ist fast alles zu finden (und mit dem entsprechenden Spielgeld meist auch zu kaufen). Ein gewisses Überangebot an Porsche 911 ist nicht von der Hand zu weisen, aber das ist zweifelsfrei dem Standort geschuldet…