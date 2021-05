Das Elektro-Konzept Hyundai Prophecy geht Ende 2022 als Ioniq 6 in Serie. Das wissen wir bisher zu Preis, Reichweite und Leistung der elektrischen Mittelklasse.

Der Ioniq 6 (2022) von Hyundai beweist, dass Träume doch in Erfüllung gehen können: Denn die aufsehenerregende Studie Hyundai Prophecy darf bald als Elektro-Limousine in Serie gehen. In einer Zeit, in der fast ausschließlich SUV und Kleinwagen mit Elektroantrieb auf den Markt gespült werden, ist das umso bemerkenswerter. Unter der neuen Submarke Ioniq wird der Viertürer neben zwei SUV namens Ioniq 5 und Ioniq 7 eine emotionale und sportliche Rolle einnehmen. Wie viel Sportlichkeit dann tatsächlich auf der Straße ankommt, haben die Koreaner:innen bei der Präsentation des Ioniq 5 in den USA angedeutet: Der Ioniq 6 soll mit einem E-Motor (160 kW/218 PS) und mit zwei E-Motoren (230 kW/313 PS) angeboten werden. Als Energiespeicher dient jeweils eine 73 kWh fassende Batterie, die für eine Reichweite von annähernd 500 Kilometern gut sein soll. Technische Basis ist die E-GMP-Plattform, was unter anderem 800 Volt-Ladetechnik bedeutet. Außerdem ermöglicht die Plattform einen variablen Innenraum mit großzügig verstellbaren Sitzen und drahtloser Konnektivität. Damit schließt sich ein weiterer Kreis zur Studie Hyundai Prophecy, deren Innenraum wir im dritten Absatz erläutern. Wie hoch der Preis des Ioniq 6 (2022) ausfallen wird, bleibt ebenfalls abzuwarten. Mehr zum Thema: Das ist die neue Hyundai-Submarke Ioniq

Preis & Reichweite des Ioniq 6 (2022)

Der Ioniq-6-Vorläufer Hyundai Prophecy Concept EV steht für Sportlichkeit und Emotionen – ganz im Sinne der neuen Designsprache der Südkoreaner:innen "Sensuous Sportiness", zu Deutsch "sinnliche Sportlichkeit". Dem allgemeinen Vorwurf an Elektrofahrzeuge, weniger Emotionen wecken zu können als konventionell angetriebene Fahrzeuge, möchte Hyundai mit seinem viertürigen Elektro-Coupé augenscheinlich entgegenwirken. Dazu ließen sich die Chefdesigner Luc Donckerwolke und Lee SangYup von den Stromlinienformen der 1920er-Jahre inspirieren. Die langgestreckte Silhouette mit den kurzen Überhängen erinnert außerdem nicht zufällig an den Porsche Taycan: Auch im Hyundai Prophecy Concept EV sollten hohe Leistungen um 500 PS möglich sein. Höhere Geschwindigkeiten lassen sich mit dem integrierten Heckspoiler kontrollieren. Ohnehin haben sich die Koreaner:innen für das Exterieur des Hyundai Prophecy Concept EV ein paar spannende Features ausgedacht: Auf den ersten Blick fallen die vertikalen Rückleuchten auf, die aus einzelnen LED-Punkten bestehen. Hyundai geht sogar noch einen Schritt weiter und positioniert die LED-Technik auch auf die Heckschürze und den Heckspoiler. Die sogenannten "Pixel Lamps", die ebenfalls an der Front eingesetzt werden, soll künftig auch das Serienmodell Ioniq 6 (2022) tragen.

Interieur des Hyundai Prophecy Concept EV

Wagen wir einen Blick in den Innenraum des Hyundai Prophecy Concept EV, der so sehr wahrscheinlich nicht beim Ioniq 6 (2022) zu erwarten ist: Statt eines auf den:die Fahrer:in orientierten Sport-Cockpits geben die Türen ohne B-Säulen den Blick frei auf ein futuristisches Interieur à la Star Trek mit Joysticks statt eines Lenkrads. Den durch den Wegfall des Volants gewonnenen Platz nehmen Bildschirme ein, die sich über das gesamte Armaturenbrett erstrecken. 90 Prozent aller Funktionen sollen sich mit Tasten auf den Joysticks steuern lassen. Hyundai spricht vom "Intuitive Human Interface", dessen einfache Bedienung auch die Fahrsicherheit erhöhen soll. Für maximalen Sitzkomfort, setzt Hyundai auf das "Smart Posture Care System", kurz SPCS. Es bietet neben einer klassisch manuellen Sitzverstellung auch eine intelligente, automatische Sitzanpassung. Dazu muss der:die Fahrer:in lediglich Körper- und Sitzgröße sowie sein Gewicht angeben. Im Anschluss werden der Sitz, die Position der Joysticks und die Displays intelligent an den:die Fahrer:in angepasst. Im Stand lässt sich im Prophecy der "Relax-Modus" aktivieren, der das Entertainment in den Mittelpunkt rückt. Dann lassen sich etwa Medien auf den Displays konsumieren. Da das Lenkrad fehlt, ist die Sicht auf die Bildschirme entsprechend optimal. Auch an die Luftqualität haben die Koreaner:innen gedacht: Ein neuartiges Luftfiltersystem mit Feinstaubsensor im Innenraum sorgt kontinuierlich für frische und gefilterte Luft im Innenraum. Das passiert auch im Leerlauf und während des Ladevorgangs, wenn niemand im Fahrzeug ist. Das energieeffiziente Belüftungssystem soll sogar ein Öffnen der Fenster im Hyundai Prophecy Concept EV obsolet machen. Man darf gespannt sein, was davon im Serienmodell des Ioniq 6 (2022) wiederzufinden sein wird.

