Der Hyundai Tucson (2020) soll durch seinen attraktiven Preis und die zahlreichen Antriebsvarianten – Mild-Hybrid, Hybrid, Plug-in-Hybrid sowie reine Verbrenner – das meistverkaufte SUV der Koreaner bleiben. Die Ausstattung des Innenraums und der Hyundai Tucson N Line!

Seit Ende 2020 steht der Hyundai Tucson zum Preis ab 26.800 Euro (Stand: Januar 2021) bei den 461 Hyundai-Händlern in Deutschland: Weniger die größeren Außenabmessungen (zehn Millimeter mehr in der Länge, 15 mehr in der Breite, dazu ein zehn Millimeter längerer Radstand) verhelfen ihm zu einem völlig neuen Eindruck. Die dritte Generation des Mittelklasse-SUV bedeutet nämlich einen Bruch im Design der Marke. Die gestreckte Haube und die nach hinten gesetzten A-Säulen vermitteln Länge. Ein akzentuierendes Chromband, das im Außenspiegel beginnt und über die A-Säule an der Dachkante entlang bis in die C-Säule läuft, lässt den neuen Tucson optisch niedriger erscheinen. Spannend sind die sogenannten "Parametric Jewel Elements", die sich vorwiegend im Kühlergrill, aber auch im Innenraum sowie in der Heckblende und den Rückleuchten wieder­finden. Von den großen Hauptscheinwerfern getrennt, gehen die kleinen, organisch wirkenden Erhebungen nahtlos in die Tagfahrlichter über, was besonders bei ausgeschaltetem Licht auffällt – dann erscheint die Frontfläche des Hyundai Tucson (2020) als einziger, großer Kühlergrill.

Mild-Hybrid, Hybrid und Plug-in-Hybrid für den Hyundai Tucson (2020)

Kein SUV im Kompakt-Segment bietet eine größere Auswahl an elektri­fizierten Motorversionen, einschließlich Diesel- und Benziner-Aggregaten mit 48-Volt-Mild-Hybrid wie der Hyundai Tucson (2020). Zunächst kommt der Tucson mit einem 230 PS starken 1,6-Liter T-GDI-Hybrid (Benziner) auf den Markt. In dieser Version mit automatischem Sechsgang-Getriebe ist Allradantrieb optional. Es folgen drei verschiedene 48-Volt-Mild-Hybrid-Modelle: zwei 1,6 Liter T-GDI-Varianten mit 150 PS und Frontantrieb sowie 180 PS mit Front- und optionalem Allradantrieb sowie eine Diesel-Version mit 136 PS, ebenfalls optional als Allradler. Hinzu kommen zwei nicht elektri­fizierte Triebwerke: ein 1,6-Liter-T-GDI mit 150 PS (Allradantrieb optional) sowie ein 1,6 Liter großen Diesel mit 115 PS. Abgerundet wird das Motorenspektrum des Hyundai Tucson (2020) von einem Plug-in-Hybrid, bei dem ein 1,6-Liter-Benziner mit einem Elektromotor und einer Batterie mit einer Kapazität von 13,8 Kilowattstunden kombiniert wird. So ergibt sich eine Systemleistung von 265 PS und ein maximales Systemdrehmoment von 350 Newtonmeter, womit der Plug-in-Hybrid die stärkste Variante in der Motorenpalette bildet. Eine Sechsstufen-Automatik schickt die Kraft serienmäßig an alle vier Räder, die elektrische Reichweite soll laut Herstellerangaben bei über 50 Kilometern liegen. Optional bieten die Koreaner für den Hyundai Tucson (2020) mit Plug-in-Hybrid-Technik ein adaptives Fahrwerk an.

Die N Line verschärft ab Frühjahr 2021 das Angebot des Hyundai Tucson. Foto: Hyundai

Hyundai Tucson N Line startet im Frühjahr 2021