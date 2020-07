Der Audi Q4 Sportback e-tron soll 2021 auf den Markt kommen. Das Concept Car nimmt das Design des SUV-Coupés vorweg. Alle Informationen zu Preis und Reichweite!​

Mit dem Audi Q4 Sportback e-tron concept machen die Ingolstädter Appetit auf das Serienmodell des vollelektrischen SUV-Coupés, das 2021 debütieren soll. Während sich die Studie die Technik mit dem Q4 concept teilt, das erstmals auf dem Genfer Autosalon 2019 gezeigt wurde, fällt das Design im direkten Vergleich deutlich schnittiger aus. Das abfallende Dach sorgt nicht nur für eine elegantere Note, sondern bringt auch leicht veränderte Abmessungen mit sich. Die Höhe von 1,60 Meter fällt um einen Zentimeter flacher aus, während die Außenlänge um einen Zentimeter auf 4,60 Meter anwächst. Unverändert bleibt neben dem Radstand (2,77 Meter) die Breite, die nach wie vor 1,90 Meter beträgt. Besonders markant fallen die Kotflügel mit den sogenannten quattro-Blistern und das durchgängige Leuchtband am Heck samt darüber liegendem Spoiler aus. In den Radhäusern stecken großzügig dimensionierte Reifen im 22-Zoll-Format. Trotz SUV-Karosserie liegt der cw-Wert bei nur 0,26. Das Q4-Duo basiert auf dem Modularen Elektrifizierungs-Baukasten (MEB) des Volkswagen-Konzerns, der für vollelektrische Fahrzeuge entwickelt wurde. Vorteil: Obwohl der Audi Q4 Sportback e-tron (2021) von den Abmessungen her in der Mittelklasse antritt, soll das Raumangebot des SUV-Coupés auch wegen des Wegfalls des Kardantunnels eine ganze Klasse besser ausfallen. Mehr zum Thema: Der Audi e-tron tritt zum Vergleichstest an

Audi Q4 Sportback e-tron (2021) debütiert als Concept Car

Zwei Elektromotoren, jeweils einer pro Achse, sorgen im Audi Q4 Sportback e-tron (2021) für sportlichen Vortrieb. Die Aggregate mobilisieren zusammen 225 kW (306 PS) und schicken sie an alle vier Räder. Der Antrieb des Concept Cars soll sich auch im Spitzenmodell der Baureihe wiederfinden. Für den Sprint auf 100 km/h benötigt der Sportback 6,3 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit ist aus Effizienzgründen auf 180 km/h limitiert. Zwischen den Achsen sitzt ein großes Akku-Paket mit 82 kWh Kapazität, das für eine ausgewogene Gewichtsverteilung von 50:50 zwischen Vorder- und Hinterachse sorgt. Die Reichweite gibt Audi mit mehr als 450 Kilometern nach WLTP an. Noch weiter sollen die Versionen mit Heckantrieb kommen: mehr als 500 Kilometer nach WLTP sind das erklärte Ziel. Die Ladeleistung liegt maximal bei 125 kW: Genug um den Audi Q4 Sportback e-tron (2021) in etwas mehr als 30 Minuten auf 80 Prozent aufzuladen.

