BYD

BYD ist ein chinesischer Konzern, der Elektroautos, Plug-in-Hybride, Batterien und Nutzfahrzeuge herstellt. In Deutschland bietet BYD seit 2022 Pkw in mehreren Klassen an: vom Kleinwagen über Kompaktmodelle und Mittelklasse-Limousinen bis hin zu SUV- und SUV-Coupé-Baureihen. Der hier gezeigte Dolphin Surf kam 2025 auf den deutschen Markt.

Foto: BYD