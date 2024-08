Denza ist eine chinesische Automobilmarke mit Sitz in Shenzhen und ging 2011 aus einem Joint Venture zwischen der Daimler AG und dem ebenfalls chinesischen (Auto-)Konzern BYD Auto hervor. Das Unternehmen hat sich im Laufe der Jahre zunehmend auf den Bau von Elektroautos spezialisiert und bedient hauptsächlich den Automobilmarkt in China. Lange Zeit fristete die Marke ein Schattendasein und erwies sich als Groschengrab für die Gründungsunternehmen mit gerade einmal 23.000 verkauften Fahrzeugen zwischen 2014 und 2021.

Denza boomt nach Daimlers Rückzug

Nachdem sich die Daimler AG (Mercedes) 2022 aus dem operativen Geschäft zurückzog und seine Teilhabe von 50 auf zehn Prozent reduzierte, übernahm Gründungspartner BYD die Führung des Unternehmens. Mit Erfolg: BYD krempelte die Marke komplett um und versorgte die Firma mit hauseigener Technik. Als erster großer Erfolg dürfte die Markteinführung des luxuriösen Minivans Denza D9 gelten, der Medienberichten zufolge innerhalb der ersten acht Monate über 55.000 Mal verkauft wurde. Weitere Modelle, wie der Denza N7, sollen den Aufschwung der Firma verstärken. Mit der Präsentation des Denza N7 auf dem Genfer Autosalon 2024 fiel der Startschuss für den nächsten Schritt der chinesischen Automobilfirma, die sich fortan nicht nur auf China und Asien, sondern auch auf europäischen Märkten ausbreiten will. Ein notwendiger Schritt, wenn sich Denza auch auf lange Sicht als Premiummarke für Elektroautos etablieren will. Doch das Segment ist hart umkämpft: Neben BYD und Denza beanspruchen auch Marken wie Geely, Nio, Lucid, Zeekr oder Maxus Marktanteile in China für sich.