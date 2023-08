Der Elektroauto-Hersteller Xpeng wurde 2014 in China gegründet und hat seinen Hauptsitz in Guangzhou. Bislang sind fünf E-Autos des Konzerns bekannt: der P5, der P7, der G3i, der G9 sowie der 2023 angekündigte G6. Dabei handelt es sich bei den P-Modellen um Limousinen und bei den G-Modellen um SUV. Alle Modelle sind im unteren bis mittleren Preissegment aufgestellt. In teilen Europas sind Fahrzeuge von Xpeng erhältlich, eine deutsche Markteinführung der Autos liegt nahe, ist jedoch bislang nicht konkret bekannt – neben dem europäischen Headquarter in Amsterdam hat Xpeng allerdings bereits ein "Competence Center" in München eröffnet. Auf dem heimischen Markt verkaufte der E-Autobauer 2022 bereits über 120.000 Fahrzeuge. Neben anderen chinesischen Herstellern zählt auch Tesla zu Xpengs Konkurrenten.

VW-Konzern kooperiert mit Xpeng

Um sich auf dem wichtigen chinesischen Markt besser aufzustellen, kaufte Volkswagen, wie im Juli 2023 bekannt wurde, für rund 700 Millionen US-Dollar 4,99 Prozent von Xpeng. In Zusammenarbeit mit dem Hersteller will der VW-Konzern in seinem chinesischen Werk Mittelklasse-Elektroautos auf den Weg bringen.