Hongqi mit Sitz in Changchun wurde schon 1958 gegründet und ist damit die älteste Automarke Chinas und zugleich die einzige Luxusmarke des Reichs der Mitte. Sie gehört zum staatlichen Konzern FAW und ist ein wichtiger Kooperationspartner von VW und Toyota auf dem chinesischen Markt. 2023 stiegen die Verkäufe von Hongqi – ausgesprochen "Hong-chi" und übersetzt "Rote Fahne" – auf über 370.000 Einheiten. Der chinesische Staatschef und Parteigrößen der Volksrepublik lassen sich traditionell in Modellen von Hongqi chauffieren. Darunter sind repräsentative Limousinen im Langformat, deren Design und Motorisierung an vergangene Zeiten erinnern. Die Marke drängt aber auch immer mehr ins Segment der SUV sowie auf ausländische Märkte vor und legt dabei den Schwerpunkt auf elektrische und Hybrid-Modelle. Alle Hongqi-Modelle sollen besonders luxuriös sein und orientieren sich stilistisch an Marken wie Bentley und Rolls-Royce.

Hongqi will weltweit expandieren

In Europa ist Hongqi seit 2021 aktiv. In Deutschland ist der Import des elektrischen Flaggschiffs Hongqi E-HS9 im März 2024 angelaufen. Weitere, kleinere Fahrzeuge sollen folgen: Insbesondere mit elektrischen SUV und einer sportlichen E-Limousine wollen die Chinesen den Weltmarkt erobern. Für seine Expansion baut Hongqi auf internationale Zusammenarbeit. So hat die Marke ein Designstudio in München eröffnet. Die technische Entwicklung wird von einem Kompetenzzentrum in Detroit geleitet.