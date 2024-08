Aiways ist ein 2017 gegründeter chinesischer Autobauer. Der Markenname steht für "Ai" – Liebe und "Ways" – Straßen (Englisch). Ein bekanntes Tochterunternehmen ist Gumpert Aiways Automobile, das von Roland Gumpert geleitet wird, dem früheren Inhaber von Gumpert Sportwagenmanufaktur. Hier entstanden reinrassige Rennwagen mit Straßenlizenz. Die ersten, stets rein elektrisch betriebenen Modelle in der noch jungen Historie lieferte Aiways 2019 in China aus, in Europa seit August 2020. Die Modellpalette von Aiways umfasst zwei Modelle: Der U5 ist ein Mittelklasse-SUV mit klassischen Proportionen, der U6 ein ähnlich großer Crossover mit Coupé-Anleihen. Insbesondere über den Preis und die reichhaltige Ausstattung samt zahlreicher Assistenzsystem und moderne Konnektivität möchte sich Aiways jenseits von China einen Namen machen. Ob sich die Marke hierzulande aber etablieren und dauerhaft festsetzen kann, ist die Frage. Schließlich drängen allein schon mit MG und BYD zwei weitere große Spieler auf den europäischen Markt.

Aiways vertriebt ihre Fahrzeuge ausschließlich über die Aiways-Webseite

Um keine eigne Handels- und Wartungsinfrastruktur aufbauen zu müssen, übernahm in Deutschland von 2020 bis 2023 der Elektronikfachhandel Euronics den Vertrieb in Deutschland. Für Service-Dienstleistung wie Inspektion und Reparatur als auch Ersatzteillogistik besteh eine Kooperation mit der Werkstattkette ATU.