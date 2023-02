Die chinesische Elektroauto-Marke Seres mit Firmensitz in Kalifornien wurde 2016 im Silicon Valley gegründet. Damals noch unter dem Namen "SF Motors". Seres ist eine der Luxusmarken des chinesischen Autokonzern Dongfeng Sokon (DFSK). 2018 feierte die Marke mit dem SUV Seres SF5 in China ihr Debüt. In den vergangenen Jahren hat Seres Produktionsstätten in China und den USA aufgebaut, wo die Fahrzeuge auch vertrieben werden. Laut dem Hersteller ist der Markenname ein Akronym: So stehen die Buchstaben jeweils für ein Wort – der Buchstabe S steht für Silicon Valley, E für Elektrofahrzeug und R für Range-extended.

Seres startet ab 2023 in Deutschland

Die Elektroautos von Seres sollen nicht nur durch Leistung und Design überzeugen, sondern auch durch ausgeklügelte Technik. So sollen sich beispielsweise alle Funktionen im Auto, wie etwa Sicherheits- und Assistenzsysteme, über die Sprache steuern lassen. 2020 startete das SUV Seres 3 in Deutschland. Das nächste SUV Seres 5 soll ab März 2023 seinen Marktstart in Europa und Deutschland feiern.