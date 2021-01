Es geht auch eine Nummer kürzer: der Grand California 600 tritt in der Sechs-Meter-Klasse an.

Auch die Macher des Caravan Salon 2018 (24. August bis 2. September) wissen, dass Wohnmobile aktuell absolut im Trend liegen – und bauen ihr Messeangebot weiter aus. Das sind die Ticketpreise, Öffnungszeiten und Neuheiten der Düsseldorfer Messe!

Die Zuschauertendenz des Caravan Salon 2018 (24. August bis 2. September) ist eindeutig: Nach 232.000 und 203.500 Besuchern in den zwei Vorjahren soll auch 2018 der Besucherstrom weiter zunehmen. Rund 600 Aussteller, 130 Caravan- und Reisemobilmarken mit 2100 Ausstellungsfahrzeugen in 13 Hallen und auf dem Freigelände zeigen die neueste Trends und Techniken rund um Wohnmobile und -anhänger sowie Zubehör. Zu den Highlights der Messe gehört die Themenausstellung "StarterWelt – Entdecke Camping & Caravaning" in Halle 18, die insbesondere Neulinge mit grundlegenden Informationen zu Caraving ausstatten möchte. Fragen wie, welche Besonderheiten beim Fahren mit Wohnmobilen oder Gespannen zu beachten sind, welches Fahrzeug zu welchem Typ Mensch passt und wie die Vermietung von Wohnmobilen funktioniert, werden hier beantwortet. Überhaupt steht in dieser Sonderausstattung des Caravan Salon 2018 das Thema Vermietung im Fokus. Mehr zum Thema: Das muss man bei der Wohnmobil-Miete wissen

Caravan Salon 2018 mit 600 Ausstellern

In Halle 18 des Caravan Salon 2018 kommen hingegen Oldtimer-Fans auf ihre Kosten. Hier stellt der Camping-Oldie-Club zahlreiche historische Wohnmobile aus den 1960er- und 1970er-Jahren aus. Wer hingegen Anregungen für den nächsten Camping-Urlaub sucht, sollte das Traumtouren-Kino in Halle 7.1 aufsuchen. Filme zeigen Ausflüge nach Schottland, Australien, Neuseeland und Russland sowie entlang der Panamericana, nach Laos, Thailand und Myanmar. Zur Auflockerung führt Eberspächer-Markenbotschafter und Bike-Profi Danny MacAskill im Freigelände diverse Stunts auf seinem Mountainbike vor. Messebesucher, die hingegen selbst in die Pedale treten wollen, finden in Halle 5 den "E-Bike-Parcours". Hier können Besucher des Caravan Salon 2018 nach Lust und Laune Fahrräder mit E-Unterstützung ausprobieren. Für Kinder ist übrigens mit einem eigenen Spiel- und Kletterbereich gesorgt. Mehr zum Thema: Die Wohnmobil-Neuheiten

Ticketpreise & Öffnungszeiten des Caravan Salon 2018

Ticket Preis Tageskarte 18 Euro Tageskarte ermäßigt 15 Euro Tageskarte Kinder 7 Euro Onlineticket 15 Euro Onlineticket ermäßigt 15 Euro Onlineticket Kinder 6 Euro Öffnungszeiten 24.08. - 02.09.2018 10 - 18 Uhr Adresse Messegelände Düsseldorf

Am Staad (Stockumer Höfe)

40474 Düsseldorf

