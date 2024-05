Die wichtigsten Fakten zum elektrischen 5er Kombi

Das elektrische Äquivalent zum 5er Kombi – der BMW i5 Touring, der im Mai 2024 zu einem Preis ab 72.200 Euro (Stand: April 2024) seinen Marktstart feiert – steht allein auf weiter Flur. Zumindest, wenn man die Suche nach elektrischen Oberklasse-Kombis mit Premiumanspruch und Markenimage einengt. Der Audi A6 Avant e-tron lässt noch auf sich warten, ein T-Modell des Mercedes EQE ist erst gar nicht in Planung. Nicht nur deshalb ist Leslie & Cars für uns nach München gereist, um sich den i5 Touring einmal genauer anzuschauen. Wie die Limousine misst er 5060 mm in der Länge, 1900 mm in der Breite und 1515 mm in der Höhe. Das Kofferraumvolumen gibt BMW mit 570 l bis 1700 l an. Zumindest das Standardvolumen ist damit 80 l höher als bei der Limousine. Im Gegensat zu ihr ist der elektrische Kombi lediglich mit zwei Motorisierungen bestellbar: als eDrive40 mit 250 kW (340 PS) und 560 km Reichweite und als i5 M60 xDrive mit 442 kW (601 PS) und bis zu 506 km Reichweite.

Ob Limousine oder Touring – sie beide tragen eine flach bauende Hochvolt-Batterie mit einer Energiedichte von 81,2 kWh (netto) zwischen den Achsen. Eine optimierte Ladeleistung sorgt für eine auch bei hohen Ladeständen (SOC: State Of Charge) füllige Ladekurve. An einer Schnellladesäule benötigen die Stromer laut BMW knapp 30 min, um den Akku von zehn auf 80 Prozent mit Energie anzureichern. Oder anders gesagt: In rund zehn Minuten lässt sich Strom für bis zu 156 km speichern. Dabei lädt das 400-V-System mit bis zu 205 kW (DC). An AC-Ladepunkten liegen serienmäßig maximal elf kW an, optional sind 22 kW möglich. Soweit die spröde Theorie: Nun aber zeigt Leslie & Car den BMW i5 Touring (2024) auch einmal in der Praxis und erläutert im Video auch gleich ihre ersten Eindrücke!

