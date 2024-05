Der Alfa-Nachwuchs Junior im Detail

Der Alfa Romeo Junior markiert ab 2024 den Einstieg in das Modellportfolio und gleichzeitig den ersten Stromer für die breite Masse, der das traditionelle Scudetto trägt. Doch steckt trotz altbekannter Konzernbaukasten-Technik noch genug Alfa Romeo im Junior? Immerhin hat Alfa das City-SUV kurz nach seiner Präsentation unter politischem Druck von Milano in Junior umbenannt, weil es eben nicht in Mailand, sondern in Polen gefertigt wird.

Die Standardantriebe, bestehend aus einem Mildhybrid (136 PS/100 kW) und einer reinen Stromer-Version (156 PS/115 kW), haben unter anderem in Opel-, Peugeot- und Jeep-Modellen ihre Vielseitigkeit bewiesen. Für die großen Emotionen soll der 240 PS (176 kW) starke Elektro-Veloce sorgen. Bevor zu einem späteren Zeitpunkt die ersten Fahrten und Tests anstehen, wollen wir den Junior überhaupt erst einmal kennenlernen: Was steckt hinter dem Design, das Alfa-Traditionen mit neuesten Trends verbindet? Wie steht es um die Nutzbarkeit von Kofferraum und Frunk? Und wie sitzt es sich im Innenraum? Das und einiges mehr klärt AUTO ZEITUNG-Redakteur Tim Neumann im Video!

