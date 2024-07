Das bietet der Sechs-Meter-Teilintegrierte

Teilintegrierte bieten oft vor allem eines: ausladende Maße, aber dafür Unmengen an Platz. Der Carado T135 zeigt, dass das Konzept auch unter sechs Metern funktionieren kann. Preis und Ausstattung des Mini-Teilintegrierten gibt es hier!

Preis: Carado T135 (2024) ab 60.229 Euro

Ein Kastenwagen unter sechs Metern kann manchmal etwas eng sein. Nach oben verjüngen sich die Wände, dazu bleibt die Breite stets auf die Karosserie des Basisfahrzeugs beschränkt. Der Griff zum Teilintegrierten ist dann nicht immer die logische Konsequenz, schließlich strecken sich diese oft auf eine alltagsuntaugliche Länge von weit über sechs Metern. Nicht so der Carado T135 (2024). Der kompakte Camper der Hymer-Tochter, der zum Preis ab 60.229 Euro (Stand: Juli 2024) angeboten wird, möchte auf gerade einmal 5,94 m – und damit kürzer als viele Kastenwagen auf Basis eines Fiat Ducato – genug Platz für zwei sowie eine vollständige Campingausstattung bieten.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Zehn Tipps zum Wohnmobil-Kauf im Video:

Innenraum: Vollausstattung auf sechs Metern

Im Innenraum des Carado T135 (2024) mangelt es auf 5,94 m Außenlänge an nichts. Das kompakte Wohnmobil kommt vollausgestattet für zwei Personen vorgefahren. Die Halbdinette ist zwar durch drehbare Frontsitze für bis zu vier Personen geeignet und der Carado-Teilintegrierte auch als Viersitzer zugelassen, Schlafplätze gibt es jedoch nur zwei. Auch optionale Erweiterungen, etwa durch ein Hubbett oder eine umklappbare Sitznische, sucht man in der Ausstattungsliste vergeblich. Für mehr als zwei Personen dürfte der Wohnraum jedoch auch auf Dauer etwas knapp sein. Campende betten sich in einem etwas eng geschnittenen französischen Bett (200x115-135 mm), das längs an die linke Fahrzeugseite anschmiegt. Zwischenwände gibt es nicht, was das Interieur luftiger und heller erscheinen lässt.

Foto: Carado

An der rechten Fahrzeugseite ist im Heck das Raumbad – eher unüblich für die Größe – untergebracht. Es besteht aus einer feststehenden Toilette, einem schwenkbaren Waschbecken und einer vollwertigen Dusche. Die Wasserversorgung stellt ein 122-l-Frischwassertank sicher, ein 92-l-Tank steht für Abwasser bereit. Letzterer ist jedoch ab Werk nicht isoliert. Direkt angegliedert ist ein großzügig bemessener Kleiderschrank, der sich vom Boden bis zur Decke erstreckt. Für zusätzlichen Stauraum sorgen ringsum platzierte Dachschränke im gesamten Wohnbereich.

Ähnliche Wohnmobile:

Die Küchenzeile ist klassenüblich eher kompakt gehalten, aber dennoch gut ausgestattet. Neben einem Zweiflammen-Gaskocher und einer getrennten Edelstahl-Spüle (beide separat abdeckbar) steht ein Kompressor-Kühlschrank mit 78 l Volumen (davon 11 l Gefrierfach) zur Verfügung. Für die Gasversorgung sorgen zwei 11-kg-Gasflaschen. Von dieser zehrt auch die Truma Combi 6 Gasheizung, die serienmäßig an Bord ist.

Unsere Produkttipps fürs Camping:



Basisfahrzeug: Fiat Ducato

Der nur 5,94 m lange Carado T135 basiert auf dem Chassis des Fiat Ducato. Der italienische Bestseller und beliebtester Technikspender unter Wohnmobil-Herstellern stiftet natürlich auch Fahrerkabine, Cockpit und Antrieb. Hier steht beim T135 nur eine Option zur Verfügung: der 2,2-l-Turbodiesel mit 140 PS (103 kW), ab Werk mit einem Sechsgang-Schaltgetriebe oder auf Wunsch für 4149 Euro Aufpreis mit der Neunstufen-Automatik von Fiat. Standardmäßig bietet das Fiat-Chassis eine zulässige Gesamtmasse von 3,5 t, eine optionale Auflastung auf 3,65 t bietet Carado auf Wunsch ohne Änderungen am Chassis ebenfalls an.

Der Ducato bietet ab Werk einen Tempomaten, eine manuelle Fahrerhaus-Klimaanlage und eine DAB-Antenne in den beheizten Außenspiegeln. Viele Optionen sind nur in Paketen erhältlich, darunter etwa LED-Scheinwerfer (Style+ Paket, 1549 Euro), oder diverse Assistenzsysteme (Chassis Safety Paket, 1049 Euro) wie ein Brems- oder ein Spurhalteassistent. Auf Wunsch lässt sich die Ducato-Basis auch ohne Paket mit Sonderausstattung wie einem Multifunktionslenkrad, einem Digitaltacho oder einer Klimaautomatik (inklusive induktiver Handyladeschale) ausstatten.