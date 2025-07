Knaus Teilintegrierter auf Bulli-Basis

Wie viel Wohnmobil braucht der Mensch? Sollte nicht jeder bewohnbare Bulli ein Bad an Bord haben? Und warum stehen ungenutzte Duschkabinen so sinnlos im Raum? Drei Fragen, eine Antwort: Der neue Knaus Tourer Van macht einiges anders und vieles richtig.

Wie viel Wohnmobil braucht der Mensch? Sollte nicht jeder bewohnbare Bulli ein Bad an Bord haben? Und warum stehen ungenutzte Duschkabinen so sinnlos im Raum? Drei Fragen, eine Antwort: Der neue Knaus Tourer Van (2022) macht einiges anders und vieles richtig. Wir nennen Preis und technische Daten.

Preis: Knaus Tourer Van (2022) ab 73.360 Euro

Der Knaus Tourer Van (2022) zum Preis ab 73.360 Euro (Stand: April 2024) fußt auf dem VW T6.1. Da stellt sich die Frage, gibt es überhaupt noch Fiat Ducato in Jandelsbrunn? Man muss schon ganz genau hinsehen im Knaus-Tabbert-Programm, um noch ein paar Modelle auf dieser Basis zu sehen. Stattdessen hat sich der börsennotierte Konzern mit MAN-Löwen und Mercedes-Sternen durch die Lieferkrise gehangelt. Auch der Ford Transit gehört bereits zur Großfamilie. Den VW Crafter dagegen haben die Bayer:innen schon vor ein paar Jahren entdeckt. Und 2022 erinnerten sie sich daran, dass der klassische Ferien-Bulli nicht zwangsläufig direkt ein California sein muss. Die Geschichte des Caravaning hat immer wieder gezeigt, dass der Bulli zu Höherem berufen ist, ältere Menschen wissen es noch: Speziell Karmann war früher eine große Nummer mit Teilintegrierten auf VW-Transporter-Basis.

Und genau daran knüpfen sie bei Knaus Tabbert an: Wer einen kompakten Camper sucht, der kein Kastenwagen ist, wird sich den Knaus Tourer Van (2022) ansehen müssen. Der ist mit 5,88 m kürzer als die meisten Ducato, bietet aber trotzdem Platz für vier. Und dem VW California Ocean hat er das serienmäßige Bad voraus, obwohl er zu einem fast 6000 Euro günstigeren Preis angeboten wird. Noch dazu lässt er die Wahl zwischen zwei Grundrissen. Auf dem Caravan Salon 2022 in Düsseldorf schob Knaus den Tourer CUV dann noch mit durchgehendem Hubdach nach – mit zwei Meter Stehhöhe.

Innenraum: Knaus Tourer Van (2022) mit großzügiger Stehhöhe

Die Idee ist gut, aber nicht ganz neu, Erwin Hymer machte seine Eriba-Wohnwagen damit schon in den Fünfzigern zu Raumriesen. Allerdings will Knaus Tabbert im Hubdach auch noch ein Doppelbett unterbringen. Der Knaus Tourer Van (2022) als 500 MQ zeigt schon, wie gut der VW T6.1 als Basis für einen kleinen Teilintegrierten funktioniert. An der Stehhöhe fehlt es dem Hochbau-Bulli schon mal nicht, die fällt mit knapp unter zwei Metern großzügig aus. Auch das hintere Querbett könnte mit 1,90 respektive 1,85 m Länge und 1,40 m Breite durchaus in einem größeren Teilintegrierten stehen.

Foto: Hardy Mutschler

Vergleichsweise eng wird es natürlich im Durchgang, bei abgesenktem Schiebebett ist die Küche nicht mehr wirklich benutzbar. Aber das lässt sich bei diesem Format nicht ändern. Auch der Aufstieg ins vordere Bett fordert den beiden Reisenden eine gewisse Biegsamkeit ab, doch ist es mit 1,96 beziehungsweise 1,84 m groß genug für Erwachsene. Selbst in der Dusche können 1,90-m-Menschen aufrecht stehen, allerdings wird das hintere Bett dann zur Einzelliege. Wenn die Brausekabine nicht mehr gebraucht wird, lässt sie sich wieder unters Bett falten, die Matratze liegt dann auf ihrer Oberseite. Kompliziert ist der Mechanismus nicht, er besteht aus einer Gasfeder und einem Gurtband, was für ein langes Auf und Ab ohne Gehakel spricht. Und natürlich bleibt die Toilette des Knaus Tourer Van (2022) selbst dann benutzbar, wenn die Nasszelle nebenan in der Versenkung verschwunden ist.

Zwei praktische Grundrisse mit guter Ausstattung

Für vier Reisende, die sich auch bei Regen gern mögen, hat der Knaus Tourer Van (2022) einen sehr brauchbaren Grundriss, zumal die Heckgarage groß genug ist fürs Gepäck einer Kleinfamilie. Als Grundriss für zwei bietet sich eher der 500 LT mit dem markentypischen Schwenkbad an: Wie bei den größeren Knaus lässt sich das Waschbecken samt Kunststoffwand zum Duschen über die Toilette klappen. Statt klassischer Dinette stehen zwei Sitzbänke längs im Raum, was mit den vorderen Drehsesseln Platz für sechs Personen schafft. Bleiben zwei der Camper:innen länger, lassen sich die Sofas zum Doppelbett falten. Die Küche mit Zweiflammen-Kocher und 90-l-Kühlschrank haben beide Grundrisse gemeinsam – so wie die Dieselheizung, mit der sich Knaus Tabbert den großen Gasflaschenkasten spart. Mehr als eine Fünf-Liter-Flasche zum Kochen hat der Knaus Tourer Van (2022) nicht dabei.

Basisfahrzeug: VW T6.1

Der VW T6.1 als Basis für den Knaus Tourer Van (2022) kommt mit einem 2.0-l-Turbodiesel, leistet 150 PS (110 kW) und arbeitet serienmäßig mit einem Sechsgang-Schaltgetriebe. 17-Zöller anstelle der 16-Zoll-Bereifung kosten Aufpreis, ebenso die Klimaanlage mit manueller Regelung im Fahrerhaus oder ein Multifunktionslenkrad. Mit an Bord sind dafür ESP, ABS, Berganfahrhilfe sowie ein Start-Stopp-System, Tempomat und auf Wunsch und ohne Mehrkosten auch ein Notbremsassistent.