Alles zum Einstiegs-Wohnmobil von Sunlight

Seine kompakten teilintegrierten Wohmobilen der Vans-Serie hat Hersteller Sunlight aufs Wesentliche reduziert. So will er jungen Campingfans günstige Outdoorerlebnisse bieten. Hier alle Infos und Preise zum Einstiegsmodell Sunlight V60 (2024)!

Preis: Einstiegmodell Sunlight V60 (2024) ab 52.999 Euro

Schmal, agil und gleichzeitig viel Stauraum für Outdoor-Equipment: Das alles will die jüngste Baureihe des Wohnmobil-Herstellers Sunlight bieten. Zielgruppe dafür: ein junger, abenteuerlustiger und outdooraffiner Kundenkreis. Der Allgäuer Hersteller bietet die Vans-Serie, die sich bei genauem Hinsehen als Familie schmaler Teilintegrierter im Kastenwagenstile (so unterscheiden sich die Wohnmobil-Typen) entpuppt, in drei Grundrissen an. Hier stellen wir den Sechs-Meter-Camper Sunlight V60 (2024) vor. Er ist mit einem 1,94 x 1,30 bis 1,40 m großen Quer-Doppelbett bestückt. Dazu gesellen sich die Grundrisse des der Sunlight V66 mit zwei Einzelbetten im Heck und der Sunlight V69. Letzterer ist mit einem 1,40 m breiten Queensize-Bett in Längsausrichtung ausgestattet. Alle Camper stehen auf der Basis des Citroën Jumper. Die Preise für den in den Außenlänge 5940 mm messenden Sunlight V60 (2024) starten bei 52.999 Euro (Stand: Dezember 2024).

Innenraum: Viel Platz im schmalen Aufbau

Das interessanteste Wohnmobil im Teilintegrierten-Terzett der V-Modellreihe – bei viel Nutzwert für vergleichsweise wenig Geld – dürfte wohl der Sunlight V 60 (2024) sein. Wie seine Modellgeschwister peilt er ausdrücklich jene Campingfans an, die "auf Schnickschnack verzichten" können. Mit einer Außenhöhe von 2710 mm und einer recht überschaubaren Breite von 2140 mm verfügt der Sunlight V60 (2024) über den kompaktesten Grundriss der "Vans" genannten teilintegrierten Camper von Sunlight. Ausgerechnet er kann zudem als einziger der genannten Camper gegen einen relativ schlanken Aufpreis von 349 Euro mit einer zum Einzelbett umbaubaren Sitzgruppe ausgestattet werden. Das wiederum erhöht die Zahl der potenziellen Schlafplätze von zwei auf drei. Wobei die dadurch gewonnene Liegefläche über das Format 1,92 x 0,65 m nicht hinausgeht.

Foto: Sunlight

Der Küchenblock des Sunlight V60 (2024) lässt auch für Campingfans, die Kochmöglichkeiten aus größeren Wohnmobilen gewohnt sind, relativ wenig Wünsche offen. Die Küche umfasst einen für einen Camper dieser Klasse großzügig gestalteten Arbeitsbereich und einen Zweiflamm-Gaskocher mit Piezo-Zündung und Glasabdeckung (Das sind die besten Camping-Gaskocher in unserem Vergleichstest). Daneben findet ein Kühlschrank mit 78 l Fassungsvermögen plus 11-l-Gefrierfach Platz. Der Wassertank, der auch den Boiler versorgt, fasst 116 l. In den Abwassertank passen 92 l. Direkt gegenüber der Küche kommt das Variobad unter. Es zeichnet sich durch große Spiegelflächen und eine Kleiderstange aus. Eine Dachhaube mit integriertem Insektenschutzrollo komplettiert die Ausstattung der Nasszelle.

Ausstattungsseitig verzichtet die V-Reihe von Sunlight ansonsten auf die vielen Extras und Wahlmöglichkeiten aus drei verschiedenen Innenraumdekoren der Adventure-Sondermodelle, die über identische Grundrisse verfügen. Als reine Sparversion wollen die Allgäuer:innen ihre V-Baureihe allerdings trotz der eher spartanischen Ausstattungspolitik ausdrücklich nicht verstanden wissen. Heißt in der Praxis: Weniger Beklebung als bei vergleichbaren Modellen, Verzicht auf Lifestyle-Schnickschnack, eine auf das Wesentliche reduzierte Optik und eine deutlich kleiner ausfallende Aufpreisliste. Ganz im Sinne der propagierten "neuen Schlichtheit" und der betont naturverbundenen Herangehensweise kommt der Sunlight V60 (2024) rein im Holzdekor daher.

Basisfahrzeug: Citroën Jumper

Für flottes Vorankommen des kleinen Teilintegrierten mit 3500 kg technisch zulässiger Gesamtmasse sorgt der 2,2-l-Blue-HDi-Motor des Citroën Jumper mit 140 PS (103 kW) und manuellem Sechsgang-Schaltgetriebe. Gemäß der oben skizzierten, zurückhaltenden Aufpreispolitik, die Sunlight bei seiner V-Modellreihe walten lässt, fallen die Veredelungsmöglichkeiten eher spärlich aus. Die Wahl besteht zwischen dem 639 Euro teuren "Basic Paket", das unter anderem eine einteilige Fliegengittertür, einen Spiegel mit Garderobenhaken und einer Panoramadachhaube im Format 70 x 50 cm beinhaltet. Für 1199 Euro kommen als Bestandteile eines weiteren Pakets 16-Zoll-Alufelgen sowie Lenkrad und Schaltknauf in Lederausführung und an Bord.