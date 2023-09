Der BYD Seal U (2024) soll nicht nur dem Namen nach den Nutzen großschreiben. Was der kommende Enyaq-Konkurrent drauf hat, welche Reichweite er erzielen soll und welchen Preis er haben könnte, fasst die AUTO ZEITUNG hier zusammen.

Preis: BYD Seal U ab rund 45.000 Euro?

BYD Seal U – das U soll für Utility, also Nutzen stehen – ist das neue SUV der chinesischen Marke im D-Segment, in denen Fahrzeuge wie der Skoda Enyaq und der Mercedes EQB zur Konkurrenz gehören. Es feiert auf der IAA 2023 in München seine Europapremiere und 2024 Marktstart. Einen Preis will der Autobauer erst unmittelbar vor der Markteinführung bekannt geben. Wir schätzen, dass er sich etwa auf dem Preis-Niveau der Limousine Seal befinden wird, die in Deutschland bei 44.900 Euro startet. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Leslie & Cars zeigt den BYD Seal U (2024) im Video:

Antrieb: 160 kW, 71,8- oder 87-kWh-Batterie & 500 km Reichweite

Der BYD Seal U (2024) profitiert wie die gleichnamige Limousine Seal von dem Lithium-Eisenphosphat-Akku namens "Blade Battery". Sie soll eine besonders hohe Energiedichte aufweisen und steht mit Kapazitäten von 71,8 oder 87 kWh zur Auswahl. Die Reichweite beziffert BYD mit bis zu 500 km. In der Pressemitteilung spricht der Autobauer von einem maximal 160 kW (217 PS) starken Permanentmagnet-Synchronmotor. Eine Allradoption mit einem weiteren E-Motor könnte aber analog zur Limousine nachgereicht werden.

Exterieur: BYD-Design & Maße

Durch seine X-förmige Frontpartie gibt sich der BYD Seal U (2024) als Mitglied der BYD-Familie zu erkennen. Ansonsten fällt im positiven Sinne wenig auf: Durch seine fließende Linienführung dürfte sich das SUV auch in den europäischen Massengeschmack problemlos einfügen. Die Maße gibt BYD mit 4785 mm Länge, 1890 mm Breite (2085 mm bei ausgeklappten Spiegeln) und 1668 mm Höhe an.

Interieur mit großem Touchscreen & Kofferraum

Der Innenraum soll "Funktionalität mit Eleganz verbinden", erklärt die Pressemitteilung. Wie schon von anderen BYD-Modellen bekannt, erfolgt die Steuerung des Infotainmentsystems auch im Seal U über ein "schwebendes" 15,6-Zoll-Display – es lässt sich von Hoch- auf Querformat drehen. Hinter dem Lenkrad sitzt ein weiterer kleiner, optisch integrierter Bildschirm als Multiinstrument. Knöpfe finden sich im aufgeräumt wirkenden Cockpit bis auf der Mittelkonsole und in den Türen kaum. Geräumige Ablagefächer, eine im Verhältnis 60:40 umklappbare Rücksitzlehne und ein 552 bis 1440 l großes Kofferraumvolumen stellen den praktischen Nutzen in den Vordergrund.