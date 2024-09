BYD legt einen sportlichen Seal nach

Der chinesische Autobauer BYD erweitert seine Produktpalette. Der BYD Seal 06 GT zeigt sich mit einer sportlich gestalteten Karosserie und kommt in verschiedenen Leistungsstufen. Preis und Reichweite sind auch schon bekannt.

Preis: BYD Seal 06 GT (2024) in China ab rund 19.000 Euro

BYD ist zwar ein noch recht neuer Name auf den deutschen Automobilmarkt, aber längst kein unbekannter mehr. Spätestens seit der Europameisterschaft 2024 dürfte der chinesische Automobilkonzern auch all jenen ein Begriff sein, die sich ständig gefragt haben, was denn da für ein Firmenlogo über die Werbebanden gleitet – sofern sie bei der Google-Suche nicht auf Abwege geraten sind. Wir schweifen ab, zurück zum Thema!

BYD jedenfalls ergänzt sein Produktportfolio und die hier wie in China beliebte Seal-Reihe um einen kleinen, sportlichen Ableger, der ein jüngeres Publikum ansprechen soll: Der BYD Seal 06 GT feierte Ende August 2024 auf der Chengdu Auto Show seine Premiere und soll noch im dritten Quartal desselben Jahres auf dem chinesischen Markt erscheinen. Europa muss sich dagegen noch etwas gedulden, vor 2025 ist nicht mit dem Neuen hierzulande zu rechnen. Der elektrische Kompaktsportler macht mit einer schnittig gestalteten Hatchback-Karosserie und mit bis zu 305 kW (415 PS) auf sich aufmerksam.

Übrigens: Der BYD Seal 06 GT (2024) teilt sich zwar seinen Namen mit dem bereits erschienenen BYD Seal, aber unterscheidet sich grundlegend von ihm. Dasselbe gilt auch für das SUV Seal U, der das Seal-Trio komplettiert. Zurück zum 06 GT, der in China zu Preisen zwischen 150.000 und 200.000 Yuan – umgerechnet rund 19.000 bis 25.400 Euro – angeboten wird (Stand: September 2024). Für Europa müssen wir allerdings mit einem saftigen Preisaufschlag rechnen – besonders im Hinblick auf die europäischen Strafzölle gegen chinesische E-Autos.

Antriebe: Single- und Dualmotorisierung mit bis zu 605 km Reichweite

Die technischen Daten des BYD Seal 06 GT (2024) versprechen einen potenten Antrieb mit verschiedenen Leistungsstufen. Den Einstieg bilden die beiden Leistungsstufen 160 kW (218 PS) oder 165 kW (224 PS), jeweils mit einem E-Motor an der Vorderachse. Das sportliche Topmodell kombiniert eine 110 kW (150 PS) starke E-Maschine an der Vorderachse mit einem 200 kW (272 PS) starken Elektromotor an der Hinterachse. Kombiniert leisten die zwei Maschinen 305 kW (415 PS).

Chinesischen Medien zufolge soll das für Sprintwerte von 4,9 s reichen, um aus dem Stand auf 100 km/h zu beschleunigen. Die Kundschaft kann zudem zwischen einem 60 kWh und einem 73 kWh großen Akku wählen. Je nach Motorisierung sollen die Akkus für eine Reichweite von bis zu 605 km (nach dem chinesischen Prüfzyklus CLTC) ausreichen.

Exterieur: Nochmal anders als der Seal und Seal U

Optisch wie größentechnisch ordnet sich der BYD Seal 06 GT (2024) unterhalb des "regulären" BYD Seal an. Mit 4630 mm Länge, 1880 mm Breite und 1490 mm Höhe ist der GT ein gutes Stück kleiner als die Limousine. Das Design offenbart eine sportlich-straffe Linienführung. Die Front ist mit flachen, beinahe böse dreinschauenden Scheinwerfern versehen, während die Schürze mit einem farblich akzentuierten Splitter und angedeuteten Luftleitelementen einen betont sportlichen Eindruck vermittelt. Ebenfalls sportlich: das Heck mit seinem zweigeteilten Dachkantenspoiler und angedeutetem Diffusor. Was allerdings fehlt, ist eine gewisse Eigenständigkeit: Das Design erinnert in Teilen auch an Konkurrenzmodelle wie den Cupra Born.

Interieur: Gewohnt modern

Der Innenraum des BYD Seal 06 GT (2024) ist vergleichsweise schlicht gehalten: Eine üppige und scheinbar schwebende Bildschirmlandschaft prangt auf einem mit fließenden Linien gestalteten Armaturenträger. Dabei bilden ein 10,25 Zoll großer Bildschirm die Tachoanzeige und ein 15,6 Zoll großer Touchscreen die Bedieneinheit. Zusätzlich ist ein zwölf Zoll großes Head-up-Display an Bord. Die breite Mittelkonsole bietet große Ablageflächen und auch eine induktive Ladestation fürs Smartphone. Kund:innen können beim Innenraum zwischen einer weißen und einer dunkelblauen Ausstattung wählen.