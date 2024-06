Auch bei der Bedienung für Lüftung und Klimaautomatik hat BMW Hand angelegt, wie das BMW iDrive "QuickSelect" genannte Layout der Mittelkonsole in Verbindung mit dem Infotainmentscreen zeigt.

Optional bietet der Hersteller nun auch nachhaltiger produzierte Sitzbezüge und neue Dekor-Varianten an.

So bekommen die Scheinwerfer wie auch die Rückleuchten eine neue Leuchtgrafik.

Das BMW 4er Facelift startete im März 2024 in den Handel. Von diesen Neuerungen profitieren Coupé, Cabrio und ab Juli 2024 auch das Gran Coupé und der M440i. Das sind die neuen Preise!

Preis: BMW 4er Facelift (2024) ab 52.900 Euro

Im März 2024 rollte das BMW 4er Facelift in den Handel. Der Preis für das Coupé startet bei 52.900 Euro. Das Cabrio ist mit 60.400 Euro Startpreis 7500 Euro teurer. Im Juli 2024 folgt das Gran Coupé zum Preis ab 52.900 Euro (alle Preise Stand: Juni 2024).

Antriebe: Reihensechszylinder mit Mildhybrid-Technik

Die Motoren für Coupé, Cabrio und Gran Coupé decken eine Leistungsspanne von 184 PS (135 kW) bis 374 PS (275 kW) ab – wer noch mehr Power haben möchte, greift zum M4-Derivat. Alle Motorvarianten des BMW 4er Facelifts (2024) bringen ihre Kraft mittels Achtstufen-Automatik auf die Straße. Die Reihensechszylinder sind darüber hinaus mit 48-V-Mildhybrid-Technik ausgestattet. Hubabhängig agierende Stoßdämpfer sind serienmäßig an Bord. Optional stehen ein M Sportfahrwerk, ein Adaptives M Fahrwerk mit variabler Sportlenkung und eine M Sportbremsanlage zur Auswahl. Bei den M Performance Modellen M440i und M440d gehört das Achtstufen-Sportgetriebe, die Sportbremsen und ein M Sportdifferenzial zum Serienumfang.

Benziner

Los geht es bei den Vierzylinder-Benzinern mit dem 420i mit besagten 184 PS (135 kW) sowie 300 Nm Drehmoment und Hinterradantrieb. Mit dem allradgetriebenen 430i xDrive landet man bei einem 245 PS (180 kW) und 400 Nm starken Vierzylinder. Die Topversion heißt nach wie vor M440i xDrive. Der Mildhybrid-Sechszylinder entfaltet 374 PS (275 kW) und 500 Nm Drehmoment.

Diesel

Wer Diesel fahren möchte, hat die Wahl zwischen dem 420d mit 190 PS (140 kW) und 400 Nm starkem Vierzylinder oder dem 430d mit 286 PS (210 kW) und 650 Nm starken Sechszylinder. Die Allradversionen der beiden genannten Diesel sind allerdings nur für das Coupé verfügbar. Wer sein Cabrio zum Diesel-Allrad machen möchte, bestellt den M440d xDrive, den es auch fürs Coupé, aber nicht für das Gran Coupé gibt. Damit kommt das 4er Facelift auf 340 PS (250 kW) und satten 700 Nm Drehmoment.

Exterieur: Leichte Retuschen

Große Änderungen bringt das BMW 4er Facelift (2024) für Coupé, Cabrio und Gran Coupé nicht mit sich. So bekommen die Scheinwerfer wie auch die Rückleuchten eine neue Leuchtgrafik. Neben den optionalen adaptiven LED-Scheinwerfern mit blendfreiem Matrix-Fernlicht sind nun die Rückleuchten mit Laserlicht verfügbar. M Shadow Line-Leuchten als Teil des M Sportpakets Pro lassen das Innere der Leuchten dunkel erscheinen. Schwarze Akzente, eine schwarze Einfassung sowie horizontale Streben am Kühlergrill, ein M-Logo und trapezförmige Endrohrblenden kennzeichnen die M Performance Modelle. Mit dem Facelift kommen auch neue Lackfarben und Felgendesigns in den Katalog.

Interieur: Optimiertes Bedienkonzept

Im Innenraum gibt es einige Anpassungen, auch wenn der 4er erst kürzlich mit dem neuen Curved Display ausgestattet wurde. Das Lenkrad inklusive serienmäßiger Schaltwippen ist im Detail neu gestaltet und der große Bildschirmverbund auf dem Armaturenbrett kommt jetzt vollends rechteckig daher. Auch bei der Bedienung für Lüftung und Klimaautomatik hat BMW Hand angelegt, wie das BMW iDrive "QuickSelect" genannte Layout der Mittelkonsole in Verbindung mit dem Infotainmentscreen zeigt. Optional bietet der Hersteller nun auch nachhaltiger produzierte Sitzbezüge und neue Dekor-Varianten an. Das Ambientelicht und elektrisch anklappbare Außenspiegel sind im BMW 4er Facelift (2024) Serie.

Assistenzsysteme im BMW 4er Facelift (2024)

Das BMW 4er Facelift (2024) kommt serienmäßig mit einem Frontkollisionswarner inklusive Bremseingriff, einer Geschwindigkeitsregelung inklusive Bremsfunktion, einer Verkehrszeichenerkennung inklusive Überholverbotsanzeige, einem manuellen Speed Limit Assist und einer Spurverlassenswarnung mit Fahrbahnrückführung. Auch die Park Distance Control mit Sensoren an Front und Heck sind ohne Aufpreis enthalten. Zudem kann der 4er dank serienmäßigem Parking Assistant automatisiert ein- und ausparken.

Darüber hinaus gibt es optional der Parking Assistant Plus mit den Funktionen Park View, Panorama View und Remote 3D View. Zur Wahl steht zudem auch der Driving Assistant Professional der einen Lenk- und Spurführungsassistenten, eine aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop-&-Go-Funktion, einen automatischen Speed Limit Assist, eine Streckenverlaufsregelung und eine Ampelerkennung umfasst.