Die chinesische Firma Xiaomi ist in Deutschland vor allem für Smartphones bekannt, dabei will der Konzern mit dem Xiaomi MS11 schon 2024 den Automobilmarkt erobern. Die Reichweite ist bislang unbekannt, über den Preis gibt es Gerüchte.

Wurde 2021 noch Xiaomis Einstieg in die Autobranche angekündigt, soll 2024 mit der sportlichen Elektrolimousine Xiaomi MS11 bereits das erste Serienauto auf dem preissensiblen chinesischen Markt bestellbar sein. Insider:innen gaben gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters an, der Konzern habe im August 2023 durch chinesische Behörden die Erlaubnis zur Serienfertigung von Elektroautos bekommen. Laut eigenen Angaben sind neben dem Xiaomi MS11 (2024) weitere Autos in Planung, wodurch man 2040 bis 2045 zu den Top-5 der größten Autohersteller der Welt gehören wolle. Auch interessant: Unsere Produkttipps bei Amazon

Preis und Reichweite des Xiaomi MS11 (2024) noch spekulativ

Auf den obigen Bildern, die in den chinesischen sozialen Medien geleakt wurden, ist der viertürigen Limousine eine gewisse Tesla-Ähnlichkeit anzusehen. Markante Designmerkmale des Xiaomi MS11 (2024) sind neben dem kurzen Fließheck samt durchgehender Lichtleiste auch die keilförmigen Scheinwerfer und markanten, hinteren Kotflügel. Über der Windschutzscheibe könnte, ähnlich wie bei Nio, ein Lidar-Sensor angebracht sein. Gesicherte Daten zu Antrieb und Akkus gibt es Stand September 2023 noch nicht, es wird jedoch zumindest von einer reichweitenstarken Variante ausgegangen. Gerüchten zufolge soll es vom Xiaomi MS11 (2024) in China zwei Versionen geben, deren Preise umgerechnet zwischen 40.000 und 50.000 Euro liegen.