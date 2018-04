Eckdaten Bauzeitraum 1997-2005 Aufbauarten Limousine/Kombi Abmessungen (L/B/H) 4796/1819/1477 mm Leergewicht 1320-1765 kg Leistung 110-480 PS Antriebsarten Frontantrieb/Allrad Getriebearten manuell / Automatik Kraftstoffarten Benzin/Diesel Grundpreis 27.400 Euro

Der Audi A6 (C5) ist die zweite Generation des oberen Mittelklassewagens und kommt erstmals mit stufenloser Automatik auf den Markt. Wir verraten alle Informationen zu Preis und Motor.

Die zweite Generation des Audi A6 (C5) ist seit 1997 auf dem Markt. Der obere Mittelklassewagen ist sowohl als Limousine als auch als Kombi namens Audi A6 Avant erhältlich. Seit 1999 verfügt der A6 (C5) erstmals über das stufenlose Automatikgetriebe Multitronic, das als dritte Getriebevariante den klassischen Schalter und die Tiptronic-Automatik ergänzt. Außerdem erhält der C5 eine neuartige Mehrlenker-Vorderachskonstruktion. Auch die Motorisierung bietet ein weites Spektrum, so haben Kunden die Wahl zwischen Otto- und Dieselmotoren. Der Audi A6 (C5) verfügt über 1,8-Liter- und bis zu 4,2-Liter-Benzinern (S-Line-Variante) mit einer Leistung zwischen 125 und 480 PS. Der V6-Turbo-Benziner mit 2,7 Litern Hubraum kann sowohl mit Front- als auch mit Allradantrieb kombiniert werden. Das Diesel-Angebot fällt leistungstechnisch etwas geringer aus: Der 1,9-Liter-Dieselmotor hat eine Leistung von 110 PS und der größere 2,5-Liter-Motor leistet 180 PS. Der letzte aktuelle Neupreis des Audi A6 (C5) beträgt 27.400 Euro.

