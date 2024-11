Mit dem RS 6 GT dreht Audi so richtig auf

Das Designerteam integriert die Heckklappe am GT bündig an die Heckstoßstange.

660 Exemplare wird Audi bauen. Die Endmontage erfolgt in Handarbeit.

Der Innenraum des GT kommt immer in Schwarz mit Editionsplaketten und Carbon-Schalensitzen.

Zum Ende des Audi RS 6 in der herkömmlichen Verbrennerausführung zaubern die vier Ringe mit dem neuen Audi RS 6 Avant GT (2024) ein Sondermodell aus dem Hut, das zweifellos als das Audi-Highlight der vergangenen Jahre gelten darf. Ob die Erwartungshaltung bei der ersten Testfahrt bestätigt wird?

Wer Performance-Autos dezent und unauffällig mag, wird mit dem neuen Audi RS 6 GT (2024), den wir erstmalig zur ersten Testfahrt ausführen dürfen, vermutlich nicht glücklich. Eine Mischung aus Gruppe-B-Rallye-Auto-Optik, familientauglichem Kombi und überragender Leistung – das beschreibt diesen Wagen ziemlich treffend. Er ist schlichtweg spektakulär. Der GT ist der Abschiedsgruß dieses legendären Kombis, bevor er in eine elektrische Zukunft übergeht. Die Optik basiert auf dem Audi RS6 GTO Concept von 2020, einem Projekt von Auszubildenden. Inspiriert wurden sie von Audis Nachfolgeprojekten der Rallye-Ära – dem amerikanischen Audi Quattro IMSA GTO von 1990. Einfach mal googeln – dieses Auto ist abgefahren.

Das auffällige Design ist nicht die einzige optische Neuerung. Die Motorhaube und die vorderen Kotflügel sind neu und bestehen aus Kohlefaser. Am Heck thront ein riesiger Doppelspoiler, der direkt vom Konzeptfahrzeug übernommen wurde. Und dann gibt es noch die auffälligen 22-Zoll-Felgen, die an Rotiform-Designs erinnern. Unter der Haube bleibt jedoch alles beim Alten: Der fantastische 4,0-l-V8-Biturbo leistet weiterhin 621 PS (457 kW) und hat ein maximales Drehmoment von 850 Nm. Der Sprint auf 100 km/h gelingt in 3,3 s – eine Zehntelsekunde schneller als beim RS 6 Performance – und die Höchstgeschwindigkeit ist auf 305 km/h begrenzt.

Erste Testfahrt: Der 630-PS-V8 des Audi RS 6 GT beeindruckt

Dreht man den Motor hoch, beeindruckt bei der ersten Testfahrt das gewaltige Drehmoment (Den Unterschied von Drehmoment und Leistung erklärt) im mittleren Bereich, begleitet von einer dramatischen Geräuschkulisse und heiteren Auspuffknallen beim Runterschalten. Doch der neue Audi RS 6 GT (2024) ist nicht nur eine "Schaut-her"-Version – er hat auch technische Veränderungen zu bieten. Audi hat die adaptive Luftfederung des RS 6 Performance durch manuell einstellbare Gewindefahrwerke ersetzt. Werkzeug zum Verstellen wird mitgeliefert, auch wenn die meisten das wohl nicht nutzen werden. Das Fahrwerk ist straff, doch der Fahrkomfort bleibt bemerkenswert gut – selbst auf holprigen Landstraßen und mit den 22-Zoll-Felgen. Das grenzt an Hexerei.

Das Hinterachs-Differential wurde überarbeitet und bietet nun eine stärkere Heckbetonung. Wer sich traut, das Heck auszubrechen, kann die Stabilitätskontrolle zurücknehmen und den Dynamikmodus aktivieren – das Heck wird deutlich lebhafter als bei einem normalen RS 6. Die Bremsanlage umfasst serienmäßig Keramikbremsen (Alle gängigen Bremssysteme übersichtlich zusammengefasst). Im Innenraum gibt es neue Carbon-Schalensitze, die nicht nur großartig aussehen, sondern auch außergewöhnlich bequem und stützend sind – selbst nach vielen Stunden am Steuer. Die bekannte Technik des RS 6 bleibt ebenso erhalten wie der großzügige Stauraum.

Frei von Untersteuern: extrem präzises Kurvenverhalten

Das Lenkverhalten ist im Dynamikmodus erstaunlich direkt, kleine Bewegungen reichen aus, um den Wagen bei der ersten Testfahrt präzise durch Kurven zu steuern. Die Geschwindigkeit, die sich durch enge S-Kurven ohne Untersteuern halten lässt, ist beeindruckend – der neue Audi RS 6 GT (2024) bleibt vollkommen stabil und bietet enormen Grip dank der Continental Sport Contact 7-Reifen. Und trotzdem: Auf der Autobahn, mit aktiviertem Tempomat und der Bang & Olufsen-Anlage im Hintergrund, erreicht er einen Durchschnittsverbrauch laut Display von 10,1 l auf 100 km und ist kaum weniger komfortabel als ein Diesel-A6. Das einzige echte Manko des RS 6 GT ist der Preis von 219.355 Euro (Stand: November 2024).

