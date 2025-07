Gebrauchte A3 teuer, aber zuverlässig

Den A3 gab es mit der 8V-Generation als hier gezeigten Fünftürer (Sportback), Dreitürer und Limousine. Das Cabrio folgt später in der Bildergalerie.

Wem der VW Golf zu konservativ erscheint, findet im Ingolstädter sein Premium-Pendant mit attraktivem Markenimage, zeitlosem Design und dynamischem Auftritt. Darauf ist zu achten, wenn man den Audi A3 (Drei-, Fünftürer und Cabrio) gebraucht kaufen möchte. Ratgeber!

Audi A3 (Sportback) gebraucht kaufen: Darauf achten!

Positiv Zuverlässig; effiziente, kräftige Motoren; Premium-Ausstattung Negativ Teuer, straffe Federung (bis 2012)

Während die zweite Generation des 1996 eingeführten Audi A3 insgesamt zehn Jahre gebaut wurde (2003 bis 2013), brachte es die dritte Generation immerhin noch auf sieben Jahre. Entsprechend groß ist die Auswahl an gebrauchten Audi A3-Modellen. Auch die ersten Exemplare des 2020 eingeführten neuen Modells bereichern inzwischen den Gebrauchtwagen-Markt. Das allgemeine Preisniveau ist hoch, der gebotene Gegenwert aber eben auch. Qualität und Wertanmutung stimmen, bei Pannensicherheit und Zuverlässigkeit brilliert der Audi A3 sogar – auch dank der millionenfach bewährten Golf-Technik unterm schicken Blech.

Gut zum Charakter des gebrauchten Audi A3 passen die 1,4- und 1,5-l Turbo-Benziner mit 150 PS (110 kW; 35 TFSI). Aber auch mit dem 1.0 TFSI (30 TFSI, 110, 115 PS/80, 85 kW) kommt man gut zurecht. Als Alternative erfüllen die TDI-Diesel seit Sommer 2013 die Euro-6-Abgasnorm. Für Sportfans empfehlen sich die S3-Modelle mit bis zu 310 PS (228 kW) oder der von einem Fünfzylinder-Turbo mit bis zu 400 PS (294 kW) befeuerte RS 3. Als weitere Alternative steht unter anderem der Plug-in-Hybrid-Antrieb (e-tron) zur Wahl. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der Audi A3 (2020) im Fahrbericht (Video):

Rost kein Thema & edel gemachter Innenraum

Bereits die Modelle der allerersten Generation verfügten über vollverzinkte Karosseriebleche. Rost ist daher praktisch nie ein Thema. Dank der verwendeten Premium-Materialien wirkt das Interieur auch nach vielen Jahren noch sehr wohnlich. Gut ausgeformte Sportsitze bieten bei gebrauchten Audi A3 viel Komfort und Seitenhalt. Für den deutlich praktischeren, Sportback genannten Fünftürer wird auf dem Gebrauchtmarkt meist ein üppiger Preisaufschlag verlangt. Die Qualität überzeugt dank penibler Montage und perfekter Bauteil-Passungen auch nach Jahren noch.

Lästiges Klappern und Quietschen ist selbst bei älteren Exemplaren so gut wie nie ein Thema. Die Sicherheitsausstattung fällt dem Premium-Anspruch entsprechend umfangreich aus. Neben einem Komplett-Airbag-Paket und dem fein regelnden ESP verfügen Modelle der dritten A3-Generation häufig über weitere Features, darunter Spurassistent, Abstandsregelung und adaptives Kurvenlicht. Mit seiner direkten Lenkung legt der Audi A3 ein sportliches, sehr agiles Handling an den Tag. Hinzu kommt das gutmütige Fahrverhalten, das ihn auch bei ambitionierter Fahrweise gut beherrschbar bleiben lässt.

Gebrauchtwagen-Ratgeber zum Audi A3 Cabrio

Positiv Sportliches Fahrverhalten, sehr gute Verarbeitungsqualität, laufruhige Benziner Negativ Enger Fond, hohe Gebrauchtwagenpreise, bei geschlossenem Verdeck schlechte Rundumsicht

Zwischen 2008 und 2020 gab es das Stoffdach-Cabriolet auf Basis des A3. Die zweite Generation des offenen Ingolstädters rollte 2014 an, zwei Jahre nach dem Modellwechsel bei den geschlossenen Versionen. Die Produktion wurde Anfang 2020 eingestellt. Das Audi A3 Cabriolet ist so beliebt, dass es auch gebraucht immer noch zu hohen Preisen gehandelt wird. Die makellose Prüfstatistik mag ein Grund sein. Die Motorenpalette ist breit gefächert. Die empfehlenswerten und laufruhigen Benziner decken ein Leistungsspektrum von 115 bis zu 310 PS (85 bis 228 kW) im S3 ab. Das sportliche Topmodell ist gebraucht und in gut gepflegtem Zustand jedoch nur selten zu finden.

Während die Basismotoren eher zum Cruisen anregen, passt zum Beispiel der 180 PS (132 kW) starke 1.8 TFSI samt Allradoption gut zum sportlichen Auftritt des Bayern. Wer das Audi A3 Cabrio mit den angebotenen TDI-Varianten gebraucht kaufen möchte, sollte auf die aktualisierte Software achten. Die exakt schaltbaren Sechsgang-Getriebe lassen viel Spaß aufkommen, aber auch das automatische Doppelkupplungsgetriebe (S tronic) ist eine Empfehlung wert.

Enger Fond, sportliches Fahrverhalten

Gebrauchte Audi A3 Cabrios bieten vorn reichlich Platz, im Fond geht es deutlich enger zu. In den Kofferraum passen 320 l – wer mehr Gepäck hat, kann die hinteren Plätze als Ablage nutzen. Die kleine Heckscheibe im soliden und schnell öffnenden Verdeck lässt nur einen eingeschränkten Blick nach hinten zu. Einparkhilfe oder Rückfahrkamera sollten also bei diesem Cabrio unbedingt immer an Bord sein. Instrumententafel, Interieur sowie das vollelektrisch betätigte Verdeck sind mit gewohnter Audi-Akkuratesse verarbeitet. Besonders das optionale Akustik-Verdeck sorgt für ein angenehmes Geräuschniveau im Innenraum. Gegen Aufpreis gab es viele empfehlenswerte Extras wie eine Kopfraumheizung oder das für noch mehr Offenfahr-Komfort obligatorische Windschott.

Das Audi A3 Cabriolet fährt auf ähnlich hohem Sicherheitsniveau wie die geschlossenen A3-Varianten. Eine ganze Reihe moderner Fahrerassistenzsysteme – vom aktiven Spurhalte-Helfer bis zum automatischen Abstandsassistenten – war bestellbar. Das straffe Fahrwerk und die direkte Lenkung sorgen für ein sportliches, fast Roadster-ähnliches Fahrverhalten. Optional gab es zwei Sportfahrwerke und ein adaptives Dämpfersystem.