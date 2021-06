Die Audi RS 3 Limousine (2021) steht in den Startlöchern, wie offizielle Fotos verraten. So viel PS könnte der Fünfzylindermotor freisetzen. Wir geben eine erste Einschätzung zum Preis und stellen außerdem den Audi RS 3 LMS (2021) vor.

Die Audi RS 3 Limousine (2021) präsentiert sich bei Erlkönig-Tests so bullig und stark, wie es die Fans von dem Kompaktsportler der Ingolstädter erwarten. Auch wenn die Tarnung auf offiziellen Fotos Details verschleiert – verbreiterte Kotflügel und eine RS-typisch üppige, zweiflutige Auspuffanlage sind am Power-Audi nicht zu übersehen. Design-Spielereien sucht man an der Limousine vergebens. Es wird voraussichtlich auf Dekor-Elemente wie Waben-Grill und große Felgen hinauslaufen. Im Innenraum erwarten wir RS-Insignien wie Sportsitze, Alcantara und Karbon-Dekors. Trotz des Downsizing-Trends setzt Audi Sport auch im RS 3 auf den bewährten 2,5-Liter-Fünfzylindermotor, der von 400 auf etwa 450 PS (Performance) erstarken könnte. Ein kleiner Seitenhieb auf Mercedes, die bis zu 421 PS in die AMG-A-Klasse pumpen. Der quattro-Allradantrieb bleibt der Audi RS 3 Limousine (2021) natürlich ebenfalls erhalten, dazu kommt serienmäßig ein Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe. Mehr zum Thema: Das ist der Audi RS Q3

Neuheiten Audi RS 3 Sportback (2021): Motor, PS & Preis Bis zu 450 PS für den RS 3

Der Audi RS Q3 (2020) im Fahrbericht (Video):

Motor, PS & Preis-Einschätzung der Audi RS 3 Limousine (2021)

Neben der Audi RS 3 Limousine (2021) werden die Ingolstädter:innen wie gewohnt auch den Sportback anbieten – entsprechende Erlkönige wurden ebenfalls bereits gesichtet. Einen offiziellen Preis hat der Autobauer noch nicht bekannt gegeben. Dieser dürfte sich jedoch stark am ausgelaufenen RS 3 sowie am aktuellen RS Q3 orientieren, der ebenfalls mit dem furiosen Fünfzylinder ausgestattet ist. Demzufolge ist bei der Audi RS 3 Limousine (2021) mit einem Preis von rund 60.000 Euro zu rechnen. Mehr zum Thema: Das ist die Audi S3 Limousine

Neuheiten Audi S3 Sportback (2020): Preis, PS & Felgen 310 PS im neuen Audi S3

Der Audi RS 3 LMS tritt 2021 in die Fußstapfen erfolgreicher Renntourenwagens der Marke. Foto: Audi

Das ist der Audi RS 3 LMS (2021)