Der Audi RS 3 (2021) dreht getarnt Testrunden am Nürburgring, wie Fotos zeigen. Der 2,5-Liter-Fünfzylinder-Turbomotor bleibt an Bord, kriegt aber mehr PS. Wir nennen die technischen Daten und grenzen den Preis des Sportback ein.

Die Illustrationen und Erlkönig-Fotos schüren die Vorfreude auf den Audi RS 3 Sportback (2021). Mit Testrunden auf dem Nürburgring erhält die Neuauflage ihren Feinschliff, um fahrdynamisch an der Spitze des Segments mitfahren zu können. Audi Sport besinnt sich dabei auf die eigenen Stärken: Sowohl der charismatische 2,5-Liter-Fünfzylinder-Turbomotor als auch der quattro-Allradantrieb bleiben an Bord. Der Fünfzylinder gilt als alternativlos, da der im Konzern ansonsten eingesetzte 2,0-Liter-Vierzylinder-Turbo mit künftig 320 PS in den VW R-Modellen zwar als standfest gilt, hinsichtlich des Abgasverhaltens aber bereits an seine Grenzen stößt. Mit bis zu 450 PS in der Performance-Variante trifft der erstarkte Audi RS 3 (2021) auf die noch Konkurrenz in Form des Mercedes-AMG A 45 S (421 PS). Geschaltet wird per serienmäßigem Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe. Als Richtwert für den Preis kann man das ausgelaufene Modell heranziehen, das bei 56.000 Euro startete. Mehr zum Thema: Das ist die Audi A3 Limousine

Neuheiten Audi A3 Sportback (2020): Preis, S line & Maße A3 Sportback auch als sportlicher Plug-in-Hybrid

Der Audi RS 6 im Fahrbericht (Video):

Motor, PS & Preis Audi RS 3 Sportback (2021)