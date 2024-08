Offener A3 mit hervorragender Mängelstatistik

Mit klassischem Stoffverdeck und sportlichem Fahrverhalten ist das Audi A3 Cabrio auch gebraucht beliebt. Selbst ältere Fahrzeuge überzeugen mit hoher Zuverlässigkeit, der Spaß ist aber teuer. Unser Ratgeber zum Kauf!

Positiv Sportliches Fahrverhalten, sehr gute Verarbeitungsqualität, laufruhige Benziner Negativ Enger Fond, hohe Gebrauchtwagenpreise, bei geschlossenem Verdeck schlechte Rundumsicht

Zwischen 2008 und 2020 gab es das Audi A3 Cabriolet. Die zweite Gene­ration des Stoffdach-Cabrios rollte 2014 an, zwei Jahre nach dem Modellwechsel bei den ge­schlossenen Versionen. Die Pro­duktion wurde Anfang 2020 eingestellt. Der offene Ingolstädter ist so beliebt, dass es auch gebraucht immer noch zu hohen Preisen ge­handelt wird. Die makellose Prüf­statistik (siehe Bild 8) mag ein Grund sein.

Die Motorenpalette des Audi A3 Cabrio ist breit gefächert. Die empfehlens­werten und laufruhigen Benziner decken ein Leistungsspektrum von 115 bis zu 310 PS (85 bis 228 kW) im S3 ab. Das sportliche Topmodell ist ge­braucht und in gut gepflegtem Zu­stand jedoch nur selten zu finden. Während die Basismotoren eher zum Cruisen anregen, passt zum Beispiel der 180 PS (132 kW) starke 1.8 TFSI samt Allrad-Option gut zum sportlichen Auftritt des Bayern. Bei den angebotenen TDI-Varian­ten sollte auf die aktualisierte Software geachtet werden. Die ex­akt schaltbaren Sechsgang-Getrie­be lassen viel Spaß aufkommen, aber auch das automatische Dop­pelkupplungsgetriebe (S tronic) ist eine Empfehlung wert.

Audi A3 Cabriolet kaufen: Ratgeber

Der offene Viersit­zer bietet vorn reichlich Platz, im Fond des Audi A3 Cabriolet geht es deutlich enger zu. In den Kofferraum passen 320 l – wer mehr Gepäck hat, kann die hinteren Plätze als Ablage nutzen. Die kleine Heckscheibe im soliden und schnell öffnenden Verdeck lässt nur einen eingeschränkten Blick nach hinten zu. Einparkhilfe oder Rückfahrkamera sollten also bei einem Gebrauchtwagen unbedingt im­mer an Bord sein.

Instrumententafel, Interieur sowie das vollelek­trisch betätigte Verdeck sind mit gewohnter Audi-Akkuratesse ver­arbeitet. Besonders das optionale Akustikverdeck sorgt für ein an­genehmes Geräuschniveau im Innenraum des Audi A3 Cabriolet. Gegen Aufpreis gab es viele empfehlenswerte Extras wie eine Kopfraumheizung oder das für noch mehr Offenfahr-Komfort obligatorische Windschott, was beim Gebrauchtkauf berücksichtigt werden sollte.

Sicherheit des Audi A3 Cabriolet

Das Audi A3 Cabriolet fährt auf ähnlich hohem Sicherheitsniveau wie die geschlossenen Varianten. Eine ganze Reihe mo­derner Fahrerassistenzsysteme – vom aktiven Spurhalteassistent bis zum automatischen Abstandsassistenten – war bestellbar. Das straffe Fahrwerk und die direkte Lenkung sorgen auch bei gebrauchten Exemplaren für ein sportliches, fast Roadster-ähnliches Fahrverhalten. Optional gab es zwei Sportfahrwerke und ein adaptives Dämpfersystem.