Gekonnt überarbeiteter A3

Die Marke mit den vier Ringen hat ihre Kompaktklasse kosmetisch und technisch überarbeitet. Auch eine weitere neue Variante, der Allstreet, soll die Attraktivität des kompakten Audi sichern. Ob das klappt, soll eine erste Testfahrt mit dem Audi A3 Facelift (2024) klären!

Neues Audi A3 Facelift (2024) mit neuem Design & wohnlicherem Interieur

Auch wenn das Modelljahr 2025 für gewöhnlich erst in der zweiten Jahreshälfte startet, lud Audi zur Testfahrt des neuen Audi A3 Facelift (2024) schon im Frühjahr 2024 ein. Das kompakte Erfolgsmodell, erhältlich als fünftüriger Sportback und viertürige Limousine, erhielt eine Modellpflege. So entfiel zum Beispiel die ehemalige Einstiegsmotorisierung in Gestalt des 1,0-l-Dreizylinders mit 110 PS (80 kW). Wer einen neuen A3 fahren möchte, bekommt nun den 1,5-l-Vierzylinder mit 48-V-Mildhybrid-Technik als Basismotorisierung. Die 150 PS (110 kW) und 250 Nm Drehmoment des Verbrenners werden hier zeitweise per Boost-Funktion mit bis zu 9 kW (12 PS) und 50 Nm vom Riemen-Starter-Generator unterstützt.

Aufgefrischt wurde die Optik außen durch einen neu geformten Kühlergrill und Scheinwerfer mit jetzt bis zu vier verschiedenen, per MMI-System anwählbaren Tagfahrlicht-Signaturen. Von hinten erkennt man das neue Audi A3 Facelift (2024) außerdem an seiner modifizierten Heckschürze. Im Innenraum wiederum gibt es zum Beispiel eine neu gestaltete Mittelkonsole samt neuem Getriebewählhebel sowie eine längs- und neigungseinstellbare Mittelarmlehne. Textile Dekoreinlagen und beleuchtete Türtafeln machen das Interieur wohnlicher, wenngleich in der Handhabung nicht immer praktischer, denn für die Lautstärkeänderung der Audioanlage sind immer noch kreisende Fingerbewegungen in der Waagerechten auf dem Drehknopf in der Mittelkonsole nötig, sofern nicht der Lautstärkeregler im Lenkrad benutzt wird.

Hoher Kaufpreis, magere Ausstattung

Serienmäßig sind neuerdings übrigens das Audi virtual Cockpit, das Dreispeichen-Multifunktionslenkrad, ein Ambiente-Lichtpaket und eine Klimaautomatik. Eine Zwei-Zonen-Komfortklimaautomatik zählt dagegen inzwischen zu den "Functions on demand" und muss für wählbare Zeiträume gegen Mehrpreis dazugebucht werden, was angesichts eines Grundpreises von 35.650 Euro für das neue Audi A3 Facelift (2024) durchaus für Stirnrunzeln sorgen dürfte. Eine Drei-Zonen-Klimaautomatik kostet 980 Euro. Als "Functions on demand" lassen sich aber auch die Navigationsfunktion samt der Connect-Dienste, der adaptive Geschwindigkeits- und der Fernlichtassistent oder das Smartphone-Interface nach dem Kauf ordern. Neu und auf Wunsch an Bord ist außerdem unter anderem der assistierte Spurwechsel, der, wenn die Bedingungen es erlauben, per Antippen des Blinkers selbstständig eingeleitet wird. Damit kommt nun auch der überarbeitete A3 dem autonomen Fahren einen Schritt näher.

Testfahrt: Schon als Basis-Benziner 35 TFSI gut unterwegs

Testfahrt mit dem neuen Audi A3 Facelift (2024) als basismotorisierten 35 TFSI S tronic MHEV: Wenn auch in manchen Köpfen beim Begriff "Basismotorisierung" das Kopfkino negativ in Richtung "sich nichts Besseres leisten können" abdriftet, so sind doch derlei Mutmaßungen hier unangebracht, denn das 150-PS-Aggregat wirkt erwachsen und entwickelt mit Unterstützung des Riemen-Starter-Generators fühlbaren Schub schon bei niedrigen Drehzahlen. Der A3 braucht auch kein besonders langes, freies Autobahnstück, um die digitale Tachoanzeige auf über 200 km/h zu treiben. Die Spitze wird mit 226 km/h angegeben, und auch die Beschleunigung aus dem Stand zur 100-km/h-Marke in 8,1 s erscheint glaubhaft. Mangelnde Laufkultur fällt unterwegs ebenso wenig auf wie etwa ein Defizit im Ansprechverhalten von Federung und Dämpfung: Der A3 zeigt ein nicht zu straffes, dennoch sattes Abrollverhalten. Wird es kurvig, gefällt die Lenkung mit Zielgenauigkeit, ohne aus der Mittellage zu hektisch anzusprechen – ganz so, wie man es vom A3 gewohnt ist. Gut gemacht!

Technische Daten

AUTO ZEITUNG 10/2024 Audi A3 TFSI S tronic MHEV Technische Daten Motor 4-Zyl., 4-Ventiler, Turbo; 1498 cm³ Antrieb 7-Gang, Doppelkupplung; Vorderradantrieb Leistung 110 kW/150 PS Max. Drehmoment 250 Nm Karosserie Außenmaße (L/B/H) 4352/1816 (1984)*/1415 mm Leergewicht/Zuladung 1325/555 kg Kofferraumvolumen 380-1200 l Fahrleistungen Beschleunigung (0-100 km/h) 8,1 s Höchstgeschwindigkeit 226 km/h Verbrauch auf 100 km 5,2 l S Kaufinformationen Grundpreis 35.650 € Marktstart Mai 2024 Alle Daten Werksangaben; *Breite mit Außenspiegel