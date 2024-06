S3 gibt waschechten Dynamiker

Gekonntes Soundengeneering simuliert unter Last grollende Ansauggeräusche, und in den "dynamic"-Modi zwitschert das Waste-Gate des Turbos beim Gaswegnehmen vergnügt vor sich hin – ganz zu schweigen vom ...

Der stärkste A3-Vierzylinder hat nun 333 PS und ein aktives Hinterachsdifferential. So schlägt sich das neue Audi S3 Facelift (2024) bei der ersten Testfahrt.

Eigentlich hätte es einer Rundstrecke bedurft, um das Potenzial des neuen neuen Audi S3 Facelift (2024) bei der ersten Testfahrt richtig auszuloten, denn so kräftig schiebt der auf 333 PS (245 kW) erstarkte 2,0-l-Vierzylinder-Turbo an, so deutlich spürbar verteilt das neuerdings installierte aktive Hinterachsdifferential (Torque Splitter) bei engagierter Kurvenfahrt das Antriebsmoment auf das kurvenäußere Hinterrad. Der neue "dynamic plus"-Modus generiert eine hecklastige Antriebskraftverteilung und ist damit eigentlich auch vergnügungssteuerpflichtig.

Schließlich kommt auch das Ohr nicht zu kurz: Gekonntes Soundengeneering simuliert unter Last grollende Ansauggeräusche, und in den "dynamic"-Modi zwitschert das Waste-Gate des Turbos beim Gaswegnehmen vergnügt vor sich hin – ganz zu schweigen vom Sound, der der Performance-Abgasanlage des Auspuff-Spezialisten Akrapovic entweicht. Die größeren Bremsscheiben (357 mm) samt Doppelkolbenbremssättel vorn vernichten die Bewegungsenergie gekonnt

Erste Testfahrt: Neues Audi S3 Facelift (2024) gegen den grauen Alltag

So braucht es in berechtigter Sorge um die eigene Fahrerlaubnis eine gehörige Portion Selbstbeherrschung und Verantwortungsgefühl im Umgang mit dem neuen Audi S3 Facelift (2024) – und natürlich entsprechende Verkehrsbedingungen. Nur unter diesen ist es möglich, den Standardsprint auf 100 km/h in den werksseitig versprochenen 4,7 s zu erledigen oder die Spitze von 250 km/h zu erreichen. Und so schwimmen wir bei der ersten Testfahrt im Verkehrsgeschehen einfach nur mit und warten auf die entsprechenden Gelegenheiten. Unterdessen übt sich der Antrieb in akustischer Zurückhaltung und schöpft gelassen aus dem 420 Nm fassenden Drehmomentreservoir. Das Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe wechselt nahezu unmerklich und früh die Gänge, was nicht ohne Auswirkungen auf die Verbrauchsanzeige bleibt. Ehemals zweistellige Werte sinken in den Achtliter-Bereich.

Gelassen unterwegs zu sein heißt, das vergleichsweise geschmeidige Anfedern im "comfort"-Modus zu registrieren und nicht mit überbordenden Abrollgeräuschen zu hadern. Ja, das neue Audi S3 Facelift (2024) taugt auch für den manchmal grauen Alltag, kann denselben aber auch ordentlich bunt gestalten, sofern mindestens 55.600 Euro (Stand: Mai 2024) zur Verfügung stehen.

Technische Daten

AUTO ZEITUNG 10/2024 Audi S3 Facelift Technische Daten Motor 4-Zylinder, 4-Ventiler, Turbo; 1984 cm³ Antrieb 7-Gang; Doppelkupplung; Allrad Leistung 245 kW/333 PS Max. Drehmoment 420 Nm Karosserie Außenmaße (L/B/H) 4504/1816 (1984)*/1391 mm Leergewicht/Zuladung 1535/500 kg Kofferraumvolumen 325 l Fahrleistungen Beschleunigung (0-100 km/h) 4,7 s Höchstgeschwindigkeit 250 km/h Verbrauch auf 100 km 8,1 l SP Kaufinformationen Grundpreis 56.400 € Marktstart Q2 2024 Alle Daten Werksangaben; *Breite mit Außenspiegel