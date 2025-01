Kurzer Renault-Campervan für knapp 50.000 Euro

Auf nur 5,57 m vereint der Ahorn Camp Van 550 (2024) alles, was Camper:innen von einem Kastenwagen erwarten und überschreitet die 50.000-Euro-Marke dabei nur knapp. Das ist die Ausstattung des kurzen Renault-Master-Campervans!

Preis: Ahorn Camp Van 550 (2024) ab 51.800 Euro

Die Klasse der Campervans über 5,4 m Länge dominiert der Fiat Ducato. Kaum ein Hersteller hat den italienischen Allrounder nicht als verblechten Kastenwagen (die gängigen Wohnmobil-Bauarten erklärt) im Programm, alternativ manchmal die baugleichen Modelle Citroën Jumper oder Peugeot Boxer, seltener auch mal Ford Transit und VW Crafter. Nicht so in Speyer. Der hier ansässige Hersteller Ahorn Camp setzt traditionell auf Vans aus dem benachbarten Frankreich. Denn für den Umbau zum Reisemobil kommen ausschließlich Renault infrage. So auch beim Ahorn Camp Van 550 (2024), wo ein 5,57 m langer Renault Master die technische Basis bildet.

An Bord des Ahorn Camp Van 550 fehlt es trotz recht kompakter Maße an nichts. Der Van richtet sich jedoch eher an Paare. Familien schauen sich im Portfolio der Pfälzer:innen lieber nach den Teilintegrierten oder gleich den Alkoven wie dem Ahorn Camp A640 um. Doch dafür bleibt auch der Preis des Campervans niedrig. Der Einstieg in den Van 550 gelingt ab bereits 51.800 Euro (Stand: Januar 2025) – und damit günstiger als der kleine Campingbus Van City mit Aufstelldach auf Renault-Trafic-Basis.

Innenraum: All-Inclusive auf 5,57 m

Bei 5,57 m Außenlänge bleibt natürlich auch im Innenraum relativ wenig Platz für die Produktentwickler:innen, um Bett, Bad, Küche und Sitzgruppe unterzubringen. Beim Ahorn Camp Van 550 (2024) findet dennoch alles an Ausstattung, was Reisende im Kastenwagen erwarten würden, den Weg ins Camper-Interieur. Immerhin stehen den Speyer:innen auch gute 17 cm mehr an Länge zur Verfügung als bei den kurzen Fiat-Ducato-Wohnmobilen. Der Aufbau fällt beim Van 550 sehr klassisch aus. Alles ist genau dort, wo es versierte Camper:innen erwarten würden.

Foto: Ahorn Camp

In der Front findet etwa die Vierer-Dinette ihren rechtmäßigen Platz. Sie besteht aus der Rückbank mit zwei Gurtplätzen, einem Klapptisch und den drehbaren Fahrerhaussesseln. Als Option bietet Ahorn Camp auch einen Bettumbau (174 x 106 cm) an, der aber eher als Notlösung angesehen werden darf. Im Heck des Campers schlafen zwei Reisende auf einem 191 x 136 cm großen Doppelbett. Weitere Bettmöglichkeiten – wie etwa ein Aufstelldach (540er-Campervans mit Aufstelldach in der Übersicht) – bietet Ahorn Camp auch nicht gegen Aufpreis an.

Zwischen den insgesamt maximal drei Schlafplätzen finden Küche und Bad ihren Platz. Die Küchenzeile steht – wie in der Klasse gewohnt – im Schiebetür-Bereich. Die Zeile beherbergt einen Zweiflamm-Gaskocher (die besten Campingkocher im Test) sowie eine Spüle mit Schneidebrett-Abdeckung. Besonderheit der Küche: Ihre Arbeitsfläche besteht nicht aus Holzimitat, sondern schwarz eingefärbtem Glas. Das wirkt insbesondere in dieser preissensiblen Klasse sehr edel. An der Stirnseite ist ein 70-l-Kompressor-Kühlschrank von Dometic mit integriertem Gefrierfach. Der Kühlschrank lässt sich beidseitig öffnen und ist daher auch einfach von Außen zugänglich.

Geheizt wird serienmäßig mit einer Truma Combi D4 Dieselheizung (so eine Standheizung nachrüsten). Das spart ebenso wie der Kühlschrank mit Kompressor-Technik (die besten Kühlboxen im Test) Gas, weshalb im Van 550 eine Gasflasche (11 kg) ausreicht. Das kommt gleichzeitig dem Stauraum in der Heckgarage zugute.

Das Bad bietet auf engem Raum sogar ein Highlight: Der Raum lässt sich teilen. Eine Faltwand trennt bei Bedarf die Thetford-Kassettentoilette (unsere Empfehlungen für Campingtoiletten) samt darüberliegendem Klappwaschbecken von der Duschkabine ab. Waschbecken und WC sowie Kleidung und Handtuch bleiben hinter der Wand trocken. Anders als beim Schwenkbad ist die Wand transparent und das Waschbecken wird nicht mitbewegt. Mit je 100 l Frisch- und Abwassertank hält der Ahorn Camp Van 550 (2024) zudem auch recht große Wasserreserven.

Basisfahrzeug: Renault Master

Der Renault Master ist als Basisfahrzeug noch recht selten anzutreffen. Der kleine Bruder Trafic findet als Campingbus bei mehreren Camping-Herstellern Verwendung, aber der 3,5-Tonner Master wird nahezu exklusiv bei Ahorn Camp zum Wohnmobil. Natürlich setzt auch der Ahorn Camp Van 550 (2024) auf den französischen Kasten. Hier kommt der 5,57 m lange Radstand (L2H2) zum Einsatz. An Antriebsvielfalt und technisch zulässigem Gesamtgewicht von 3500 kg ändert das kurze Chassis freilich nichts. Das Modelljahr 2025 startet jedoch noch auf Basis der frisch abgelösten Master-Generation. Die neue Modellgeneration des Renault Master dürfte aber zeitnah als Freizeitmobil folgen.

Der Basisantrieb, ein Turbodiesel mit 2,3 l Hubraum, steht mit 135 PS (99 kW) bereits recht gut im Futter. Darüber hinaus gibt es denselben Vierzylinder-Selbstzünder auch als Twin-Turbo mit 150 oder 180 PS (110 oder 132 kW), beide optional auch mit Automatikgetriebe wählbar. Der Dieseltank fasst bereits ab Werk 105 l und übertrifft damit sogar den nur optional bis zu 90 l großen Tank des Campervan-Lieblings Fiat Ducato.