2024 dürfte der Transporter Renault Master neu aufgelegt werden, wie erste Fotos eines Erlkönigs andeuten. Ob es bei gewohntem Maß und Preis bleibt, ist allerdings noch nicht abzusehen.

Preis & Antrieb des Renault Master (2024)

Auch wenn der Erlkönig des Renault Master (2024) die nächste Generation bereits ankündigt, lässt sich zu diesem frühen Zeitpunkt noch nichts Genaues über den Preis sagen. Kostet das aktuelle Modell in der Basis knapp über 35.998 Euro (Stand: August 2023), so wird der neue Master erfahrungsgemäß etwas teurer ausfallen. Und es wird den Transporter wieder elektrisch geben, so viel steht fest. Auch ein Upgrade des aktuell 57 kW (76 PS) leistenden E-Motors oder der Batterie wäre denkbar. 2022 wuchs ihre Kapazität mit der letzten Überarbeitung von 33 auf 52 kWh, was eine Reichweite von 204 ermöglicht. Wie es auf Seiten der Verbrenner aussieht, lässt sich nur vermuten. Bisher hat ihn Renault mit 2,3-Liter-Dieselmotoren ausgestattet, die bis zu 180 PS (132 kW) leisten. Möglich wäre eine Mildhybridisierung der Aggregate. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Änderungen bei Ex- und Interieur

Wie umfangreich die Änderungen am Design des Renault Master (2024) ausfallen werden, lässt sich aufgrund der üppigen Tarnung an der Front nicht genau ausmachen. Es ist naheliegend, dass die Frontscheinwerfer und Rückleuchten eine neue Grafik erhalten und der Kühlergrill mit einer neu gestalteten Struktur ausgestattet wird. Diese könnte, wie auf den Erlkönigfotos zu sehen, markanter ausgeführt sein, oder aber sich hinter den dicken Lamellen des Prototyps verstecken. An den Proportionen ändert sich auf den ersten Blick wenig bis nichts, demzufolge auch die Maße sowie Ladevolumina nahezu unverändert bleiben dürften. Bedeutet: Der Renault Master (2024) wird wohl auch künftig bis zu 6,4 Meter lang und bis zu 2,8 Meter hoch sein. In den Innenraum konnten wir noch keinen Blick werfen. Wir erwarten jedoch einen größeren Infotainment-Touchscreen und zumindest optional ein digitales Cockpit. Die schlichte und robuste Nutzfahrzeug-Anmutung des Renault Master (2024) wird – in modernisierter Form – wohl erhalten bleiben, was die Gewerbe-Kundschaft begrüßen dürfte.