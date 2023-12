Der französische Hersteller bringt mit dem Renault Trafic Facelift (2022) eine überarbeitete Version des Raumriesen an den Start, der weiterhin auch als Combi angeboten wird. Während die Maße gleich bleiben, gibt es vor allem einen neuen Innenraum sowie Motor. 2023 folgte die elektrische Version Renault Trafic E-Tech Electric.

Preis: 29.250 Euro Startpreis für das Renault Trafic Facelift (2022)

Seit 2022 ist das Renault Trafic Facelift mit konventionellem Antrieb auf dem Markt. Der Preis für den Transporter startet bei 29.250 Euro. Für die Pkw-Variante Renault Trafic Combi muss die Kundschaft mindestens 41.995 Euro auf den Tisch legen. Wer elektrisch fahren möchte, zahlt für den Renault Trafic E-Tech Electric (2023) 57.715 Euro (Alle Preise: Stand Dezember 2023). Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Leslie & Cars zeigt den Renault Scenic E-Tech Electric (2023) im Video:

Antriebe: Diesel oder Strom tanken

Das Renault Trafic Facelift (2022) fährt konventionell mit 2,0-l-Dieselmotor inklusive AdBlue-Technik. Es besteht die Wahl zwischen dem Blue dCi 110 mit 110 PS (81 kW) und 300 Nm, dem Blue dCi 130 mit 130 PS (96 kW) und 330 Nm, dem Blue dCi 150 mit 150 PS (110 kW) und 350 Nm und dem Blue dCi 170 mit 170 PS (125 kW) und 380 Nm. 150 und 170 fahren optional mit EDC-Sechsgang-Doppelkupplung. Serie ist das Sechsgang-Schaltgetriebe. Je nach Motorisierung schafft der Diesel-Trafic eine Anhängelast von 1630 bis 2500 kg.

Als Renault Trafic E-Tech Electric (2023) fährt der Transporter mit einem 90 kW (122 PS) starken E-Motor vor. Das maximale Drehmoment liegt bei 245 Nm und die Höchstgeschwindigkeit ist bei 110 km/h erreicht. Die Lithium-Ionen-Batterie bietet eine Kapazität von 52 kWh (brutto). Der Ladeanschluss befindet sich links in der B-Säule und überträgt eine Ladeleistung von maximal 22 kW. Eine Aufladung von 15 auf 80 Prozent dauert somit mindestens 1,24 h. Gleichstromladen mit 50 kW wird zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar werden. Ein voller Akku bietet mit der Limitierung auf 90 km/h eine Reichweite von bis zu 322 km (WLTP). Anhänger kann der Elektro-Trafic bis zu einem Gewicht von 920 kg ziehen.

Exterieur: Zwei Längen und zwei Höhen

Als Transporter gibt es den Renault Trafic (2022) in den Karosserievarianten L1H1, H1H2, L2H1 und L2H2. In der Länge misst er also entweder 5080 oder 5480 mm, in der Höhe 1967 oder 2498 mm und in der Breite immer 1956 mm. Der Trafic ist mit Diesel oder Elektroantrieb auch als Doppelkabine oder Plattformgestell erhältlich. Die Elektroversion ist zum Marktstart nur in der Größe L2H1 bestellbar, weitere Varianten sollen folgen.

Interieur: Mehr Stauraum und höhere Zuladung

Foto: Renault

Im Innenraum macht sich das Renault Trafic Facelift (2022) durch einen neu gestalteten Armaturenträger bemerkbar. Der enthält nun unter anderem einen 8,0-Zoll-Touchscreen, über den auch Apple CarPlay und Android Auto bedient werden können. Der Transporter bekommt zudem mehr Stauraum in der Kabine – 88 l bieten Fächer im Armaturenträger, in den Türtaschen und unter dem Beifahrersitz. Auch beim Thema Fahrassistenz stockt Renault auf: So bietet der Trafic einen adaptiven Tempopiloten, einen Spurhalte-Warner und einen Notbremsassistenten.

Wie bisher wird es den Trafic als Transporter und als Pkw-Variante "Combi" geben. Im Transporter (gilt für die Diesel- und Elektro-Version gleichermaßen) finden drei Personen sowie 5,8 bis 8,9 m³ Transportgut Platz, mit Doppelkabine (L1H1 oder L2H1) sind es sechs Personen und 3,3 bis 4,3 m³. Das Facelift steigert auch die Zuladung, die nun bei maximal 1250 kg liegt. Das zulässige Gesamtgewicht steigt auf bis zu 3070 kg. Der Combi genannte Personentransporter ist mit acht oder optional neun Sitzplätzen ausgestattet. Ein Schienensystem ermöglicht eine variable Aufteilung.