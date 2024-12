Diese kurzen Kasten kommen mit Schlafdach

Auch in Koblenz wird an die Familie mit wenig Platzbedarf gedacht: Der VanTourer 540 D auf Basis des Fiat Ducato ist optional auch ein Camper für vier

Kund:innen haben beim Dethleffs Globetrail 540 DR die Wahl: Citroën oder Fiat? Da beide Modelle jedoch baugleich sind, ändert sich weder am Preis, noch an der Motorisierung oder der Ausstattung etwas.

Klein und wendig, aber dennoch familientauglich? Kastenwagen auf dem kürzesten Radstand des Fiat Ducato & Co. bieten mitsamt Schlafdach genau das. Wir haben 15 kurze 540er-Campervans mit Aufstelldach in der Übersicht zusammengestellt.

15 Aufstelldach-Campervans mit 540er Grundriss

Nicht immer ist der lange Kastenwagen oder der Teilintegrierte mit typischerweise ausufernden Überhängen (alle gängigen Wohnmobil-Bauarten erklärt) die ideale Reisebegleitung. Vor allem, wenn der Camper gelegentlich über enge Bergpässe, kurvige Landstraßen oder auch mal durch verstopfte Innenstädte chauffiert werden soll. Ein Glück gibt es den beliebten Fiat Ducato samt Derivate wie Citroën Jumper, Opel Movano und Peugeot Boxer auch mit einem kurzen Radstand auf 5,4 m Länge – den "540er-Campervans".

Was auf der Länge zu kurz kommt ist natürlich Platz an Bord. Aufstelldächer machen jedoch selbst die kürzesten 3,5-Tonner zum Familiencamper. Wir haben 15 Modelle verschiedener Wohnmobil-Hersteller zusammengetragen, die bis zu fünf Schlafplätze mit alltags- und stadttauglichen Maßen verbinden.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Zehn Tipps zum Wohnmobilkauf im Video:

Bürstner Campeo C 540

Mit einem Einstiegspreis von unter 60.000 Euro und bis zu fünf optionalen Schlafplätzen ist der 5,4 m lange Bürstner Campeo C 540 ein solider Familienfreund. Besonderes Lob verdient sich der Kastenwagen durch die serienmäßigen Isofix-Plätze auf der Sitzbank. Das Aufstelldach beherbergt ein Doppelbett mit den Maßen 200 x 135 cm.

Basispreis: 58.190 Euro

Aufpreis Schlafdach: 5240 Euro

Schlafplätze (Serie/optional): 2/5

Basisfahrzeug: Fiat Ducato

​Von der AUTO ZEITUNG getestet und empfohlen:

Carado CV540 Pro

Mit einem aufgeräumten Interieur überzeugt der Carado CV540 Pro Camper:innen, die normalerweise vor den 540ern zurückschrecken. Helle Flächen, geradliniges Design und eine klassische Raumaufteilung lassen den Innenraum des Campers mit kurzem Radstand optisch größer wirken, als er in Wirklichkeit ist. Carado bietet die "Pro"-Version zudem auch mit einem Aufstelldach (206 x 143 cm) für zwei sowie einen Bettumbau für die Sitzgruppe an – macht maximal fünf Personen auf 5,4 m.

Basispreis: 55.399 Euro

Aufpreis Schlafdach: 5699 Euro

Schlafplätze (Serie/optional) : 2/5

Basisfahrzeug: Fiat Ducato

Crosscamp 541

Beim Crosscamp 541 steht weder in großen Lettern "Fiat" auf dem Grill noch prangt das Markenemblem des Camping-Ausbauers dort. Die junge Hymer-Tochtermarke setzt nämlich auf den im Campermarkt eher unüblichen Zwilling des Ducato, den Opel Movano. Karosserie und Antriebe sind dabei identisch zum italienischen Bestseller, ebenso die Maße. Der 541 bietet für unter 50.000 Euro Platz für zwei auf 5,4 m Länge. Wer knapp 6000 Euro für ein Schlafdach (209 x 143 cm) investiert, erhält einen familientauglichen Kastenwagen zum Sparpreis.

Basispreis: 49.999 Euro

Aufpreis Schlafdach: 5999 Euro

Schlafplätze (Serie/optional): 2/4

Basisfahrzeug: Opel Movano

Dethleffs Globetrail 540 DR

Kund:innen haben beim Dethleffs Globetrail 540 DR die Wahl: Citroën oder Fiat? Da beide Modelle jedoch baugleich sind, ändert sich weder am Preis, noch an der Motorisierung oder der Ausstattung etwas. Und auch das jeweilige Markenlogo am Grill weicht dem Dethleffs-"D". Mit bis zu fünf optionalen Schlafplätzen bieten die Globetrail-Modelle dazu auch volle Familientauglichkeit mit auf kurzem Radstand. Damit im vollgepackten Camper eine nutzbare Nasszelle untergebracht werden kann, haben sich die Entwickler:innen für das in den Flur erweiterbare Raumbad entschieden.

Basispreis: 58.999 Euro

Aufpreis Schlafdach: 5999 Euro

Schlafplätze (Serie/Maximal): 2/5

Basisfahrzeug: Citroën Jumper oder Fiat Ducato

Etrusco CV 540 DB Up

Der kurze 540 DB Up der Etrusco-CV-Serie bietet auf den 5,4 m Länge des Fiat Ducato Platz für bis zu fünf Personen. Verzichtet werden muss auf nahezu nichts: Küche mit Kühlschrank und Gaskocher (die besten Campingkocher im Test) sind ebenso an Bord wie ein Kompaktbad oder das Doppelbett im Heck. Im Schlafdach (209 x 143 cm) finden zwei Personen eine Übernachtungsstätte, eine dritte darf auf dem optionalen Bettumbau in der Sitzgruppe nächtigen.

Basispreis: 54.999 Euro

Aufpreis Schlafdach: 5999 Euro

Schlafplätze (Serie/optional): 2/5

Basisfahrzeug: Fiat Ducato

Hymer Ayers Rock

Beim Hymer Ayers Rock fällt wohl zunächst der Preis ins Auge: knapp 75.000 Euro. Günstig ist dieser 5,4 m lange Kastenwagen auf Fiat-Ducato-Basis wahrlich nicht, dafür jedoch einen Hauch luxuriöser und dank der Hymer Connect App durchaus smart. Der Aufpreis für das Aufstelldach (210 x 145 cm) fällt mit unter 4000 Euro dafür erstaunlich erschwinglich aus.

Basispreis: 74.565 Euro

Aufpreis Schlafdach: 3990 Euro

Schlafplätze (Serie/optional): 2/4

Basisfahrzeug: Fiat Ducato

Knaus Boxlife Pro 540 Road

Großer Hersteller, große Preise? Muss nicht sein. Für unter 60.000 Euro gelingt bereits der Einstieg in den Knaus Boxlife Pro 540 Road. Soll das Aufstelldach für zwei Zusatz-Camper:innen hinzu, kommen weitere 5980 Euro hinzu. Der Aufbau mit Kompaktbad und kleiner Küchenzeile bietet jeglichen Wohnkomfort, der in der Klasse zu erwarten ist. Annehmlichkeiten, wie Soft-Close-Möbelklappen, sorgen für eine hochwertige Anmutung.

Basispreis: 59.540 Euro

Aufpreis Schlafdach: 5890 Euro

Schlafplätze (Serie/optional): 2/4

Basisfahrzeug: Fiat Ducato

Laika Kosmo Ecovip 50

Mit dem Laika Kosmo Ecovip 50 schafft es ein zweiter Camper aus italienischer Fertigung in die Übersicht. Das Schlafdach mit den Maßen 200 x 135 cm ist auch hier optional, und zwar etwas günstiger als beim Etrusco, dafür ist der gesamte Camper ein klein wenig teurer. Insgesamt können mit allen Optionen bis zu fünf Personen im Laika-Kastenwagen übernachten.

Basispreis: 60.149 Euro

Aufpreis Schlafdach: 5875 Euro

Schlafplätze (Serie/optional): 2/5

Basisfahrzeug: Fiat Ducato

LMC Innovan Fiat 540

Als Schlafwagen für zwei richtet sich der LMC Innovan Fiat 540 an Aktivurlauber:innen und Sportler:innen. Mit dem optionalen Schlafdach wird jedoch auch dieser 5,4 m lange Fiat Ducato zum Familiencamper. Mit 208 x 143 cm fällt das Bett im Aufstelldach sogar vergleichsweise groß aus und übertrumpft sogar das Doppelbett im Heck (196 x 133-130 cm).

Basispreis: 60.400 Euro

Aufpreis Schlafdach: 5900 Euro

Schlafplätze (Serie/optional): 2/5

Basisfahrzeug: Fiat Ducato

Malibu Van Compact 540 DB

Bei der Carthago-Tochter Malibu denken Camper:innen womöglich nicht automatisch an einen praktischen Familiencamper, sondern eher an große Freizeitmobile für zwei Reisende im besten Alter. Der Malibu Van Compact 540 DB möchte als Camper für vier das Gegenteil beweisen. Das Aufstelldach gibt es hier sogar für vergleichsweise günstige 4990 Euro.

Basispreis: 63.390 Euro

Aufpreis Schlafdach: 4990 Euro

Schlafplätze (Serie/optional): 2/4

Basisfahrzeug: Fiat Ducato

Pössl Roadcamp R

Im Pössl Roadcamp R finden bei Bedarf bis zu fünf Camper:innen einen Platz für die Nacht. Zwei im Doppelbett, eine Person im optionalen Bettumbau der Dinette und zwei im optionalen, nahezu 6000 Euro teuren Aufstelldach. Als Basis dient dem Pössl neben dem Fiat Ducato auch der technisch baugleiche Citroën Jumper. Eine Besonderheit des Campers: das Raumbad.

Basispreis: 56.599 Euro

Aufpreis Schlafdach: 5999 Euro

Schlafplätze (Serie/optional): 2/5

Basisfahrzeug: Citroën Jumper oder Fiat Ducato

Sun Living V 55SP

Der schicke Slowene Sun Living V 55SP empfängt bis zu vier Camper:innen an Bord. Einen Preis zum optionalen Aufstelldach nennt die Adria-Tochter zwar nicht, dafür aber die Maße: 200 x 130 cm. Damit ist es nicht riesig, aber für zwei Erwachsene dennoch ausreichend. Ansonsten zeichnet sich der Kastenwagen aus Slowenien durch die (optionale) App-Steuerung oder das moderne Interieur aus.

Basispreis: 56.499 Euro

Aufpreis Schlafdach: k. A.

Schlafplätze (Serie/optional): 2/4

Basisfahrzeug: Fiat Ducato

Sunlight Cliff Adventure 540

Wer bei Sunlight auf der Suche nach einem 5,4 m kurzen Campervan mit Option zum Aufstelldach möchte, muss zum Sunlight Cliff Adventure 540 greifen. Denn den günstigeren Sunlight Cliff gibt es beispielsweise nicht mit dem praktischen Schlafdach. Mit knapp 55.000 Euro ist jedoch auch der "Adventure" nicht allzu teuer. Wer alle Häkchen richtig setzt, übernachtet im 540er sogar zu fünft.

Basispreis: 54.899 Euro

Aufpreis Schlafdach: 5699 Euro

Schlafplätze (Serie/optional): 2/5

Basisfahrzeug: Fiat Ducato

VanTourer 540 D

Auch in Koblenz wird an die Familie mit wenig Platzbedarf gedacht: Der VanTourer 540 D auf Basis des Fiat Ducato ist optional auch ein Camper für vier. Gegen einen Aufpreis von 6490 Euro setzen die Rheinland-Pfälzer:innen dem italienischen Van auch ein Aufstelldach auf. Dieses misst 200 x 130 cm und bringt somit zwei Erwachsene unter. Weiterer Clou: Das Heckbett hebt und senkt sich auf Knopfdruck. Dank des Hubbetts kommen auch sperrige Güter in der Heckgarage unter.

Basispreis: 61.990 Euro

Aufpreis Schlafdach: 6490 Euro

Schlafplätze (Serie/optional): 2/4

Basisfahrzeug: Fiat Ducato

Weinsberg CaraBus 540

Auch den 5,4 m langen Weinsberg CaraBus 540 gibt es mit einem optionalen Aufstelldach samt 200 x 135 cm großem Doppelbett. Es geht zwar bei einigen Konkurrenzen größer, dennoch ergänzt es als vollwertiger Schlafplatz für zwei Erwachsene das Doppelbett im Heck. So wird auch der recht günstige Einstiegs-Weinsberg familientauglich.