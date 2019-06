So schön kann ein Motor sein: Der aus dem Ferrari 308 abgeleitete V8 mit 2927 Kubikzentimetern ist in vielerlei Hinsicht ein wahres Highlight für Technik-Fans.

Motoren, die uns bewegten: Dank Ferrari-V8 entstand Mitte der 80er-Jahre ein Lancia von besonders sportlichem Geblüt: der Lancia Thema 8.32! Classic Cars blickt zurück.

Wer an Lancia denkt, verbindet die italienische Marke auch mit Ferrari – nicht nur, weil Juan-Manuel Fangio 1956 in einem Lancia-Ferrari D50 Formel 1-Weltmeister wurde. Die wohl unauffälligste Art, einen Ferrari- Motor zu fahren, bietet ab September 1984 der Lancia Thema 8.32. Auf Betreiben des damaligen Fiat-Vorstandsvorsitzenden Vittorio Ghidella erhält die italienische Limousine das 90-Grad-V8-Triebwerk des nominell 240 PS starken Ferrari 308 GTBi/GTSi Quattrovalvole, das entsprechend überarbeitet wird. Als reinrassiger Sportmotor verfügt das als Vollaluminium-Konstruktion ausgeführte Aggregat mit Nickel-Silizium-beschichteten Zylinderlaufbahnen nicht nur über ein überquadratisches Bohrung-Hub-Verhältnis von 81 zu 71 Millimeter, vier Ventile pro Zylinder, kurze Ansaugwege, scharfe Steuerzeiten und viel Ventilhub, sondern auch über eine fünffach gelagerte Kurbelwelle, deren Hubzapfenversatz 180 Grad beträgt. Das ergibt zwar ein gleichmäßiges, abwechselndes Zünden der Zylinder beider Zylinderbänke sowie eine ideale Abstimmung von Ansaug- und Auspufftrakt – aber auch kernige Schwingungen, die der im Verhältnis 10,5 zu eins verdichtete V8 produziert. Und das geht in einer Limousine wie dem Lancia Thema 8.32 gar nicht, befinden die Ingenieure.

Der moderne Lancia Thema im Video:

Lancia Thema 8.32 mit Ferrari-V8