Neuer Name fürs Plug-in-Hybrid-SUV aus China

Das in GWM Wey 03 umbenannte SUV hat eine Länge von 4668 mm, eine Breite von 1890 mm sowie eine Höhe von 1730 mm und reiht sich daher unter dem GWM Wey 05 in die Mittelklasse ein.

Aus Wey Coffee 02 wird GWM Wey 03 (2024): Das Plug-in-Hybrid-SUV aus China hat einen neuen Namen. Wir fassen die Preise und die technischen Daten der Fronttriebler- und Allradversion zusammen.

Preis: GWM Wey 03 (2024) ab 47.900 Euro

Nachdem bereits die Autos der GWM-Tochter Ora in Deutschland umgetauft wurden, sortiert der chinesische Konzern auch seine SUV-Sparte um: So wird aus dem Erstaufschlag Wey Coffee 01 der GWM Wey 05, während der kleinere Bruder Wey Coffee 02 zum GWM Wey 03 (2024) wird. Die Preise starten bei 47.900 Euro für den Fronttriebler, die Allradvariante schlägt mit 55.900 Euro zu Buche (Alle Preise: Stand Januar 2025).

Antrieb: Vierzylinder als Plug-in-Hybrid mit Vorderrad- und Allradantrieb

In Sachen Antrieb ändert sich trotz des neuen Namens nichts: Der GWM Wey 03 (2024) setzt auf ein Plug-in-Hybrid-System mit Vierzylindermotor. Sowohl der Verbrenner als auch der Elektromotor übertragen ihre Systemleistung von 270 kW (367 PS) und das Drehmoment (Unterschied zwischen Leistung und Drehmoment) von 400 Nm auf die Vorderachse. Als Allradler arbeitet ein zweiter E-Motor an der Hinterachse und erhöht die Systemleistung auf 325 kW (442 PS). Das Drehmoment steigt auf 847 Nm. Damit soll das SUV in 5,3 s von null auf Tempo 100 sprinten. Als Fronttriebler sind es 7,3 s. Die Höchstgeschwindigkeit gibt GWM mit 230 km/h an. Zur rein elektrischen Fortbewegung gönnt die Marke dem Wey 03 einen 34 kWh großen Akku, der eine maximale E-Reichweite von 130 km mit Vorderradantrieb und 139 km mit Allradantrieb ermöglicht.

Exterieur: unauffällig schick

In Sachen Design hält es GWM beim Wey 03 (2024) ähnlich wie viele andere Wettbewerber aus Fernost: Die Karosserie verzichtet auf effektheischende Details und setzt stattdessen auf eine uneingeschränkte Massentauglichkeit. Das geht so weit, dass man den Chinesen auf der Straße erst auf den dritten oder vierten Blick als (noch) exotische Neuheit wahrnimmt, weil er perfekt mit dem bereits vorhandenen SUV-Gewusel (alle SUV-Neuheiten 2025) verschmilzt. Nur der mittlerweile selten gewordene Chromschmuck fällt da etwas aus dem Raster. Er verleiht dem Wey 03 eine Art konservativen Chic. Zu den harten Fakten: Seine Länge beträgt 4668 mm, seine Breite 1890 mm und seine Höhe 1730 mm.

Interieur: viel Screen, noch mehr Assistenzsysteme

Wie schon der Wey 05 wartet auch der GWM Wey 03 (2024) mit einer Armada an Assistenz- und Sicherheitssystemen auf. Die neueste Technik aus China umfasst auch autonomes Fahren Level 2+, das mit Computerchips von Qualcomm, insgesamt 17 Radarsensoren, vier Rundum-Kameras und einer besonders hoch auflösenden Frontkamera ermöglicht wird. Der Innenraum unterscheidet sich kaum zum ersten Europamodell von Wey. Der zentrale Touchscreen im Querformat für das Infotainmentsystem und Fahrzeugfunktionen sitzt auf dem Armaturenbrett und misst 14,6 Zoll. Unterhalb befinden sich Lüftungsdüsen, die Klimasteuerung (So die Klimaanlage richtig einstellen und pflegen) funktioniert via einem 9,0-Zoll-Screen darunter. Der dritte, sehr flache Monitor sitzt hinter dem Lenkrad und dient als digitales Multiistrument.

Fahreindruck: leise, stark und ausdauernd

Unterwegs vermittelt der GWM Wey 03 (2024) ein souveränes Gefühl, das vor allem auf den kräftigen Allradantrieb und die gute Geräuschdämmung zurückzuführen ist. Positiv fällt die für einen Plug-in-Hybriden in dieser Klasse konkurrenzlose Reichweite und die faire Preisgestaltung auf. Nervig: Das ständige Gepiepe der Assistenzsysteme, das man auf jeder Fahrt erneut abschalten muss.

Von Adele Moser