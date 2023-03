Der chinesische Automobilhersteller Great Wall Motors (GWM) hat ein neues Flaggschiff: den Wey Coffee 01 (2022). Das wissen wir jetzt schon zu dem Preis, zu den technischen Daten und zu der Reichweite des Plug-in-Hybrid-SUV, der im Crashtest mit fünf Sternen bewertet wurde.

Das Plug-in-Hybrid-SUV Wey Coffee 01 (2022) strotzt nur so vor neuester Technik und verbindet diese mit einer respektablen rein elektrischen Reichweite. In den Bereichen intelligenter digitaler Architektur und Sicherheit sieht sich Wey mit diesem Modell als ein Vorreiter in seinem Segment – zu einem Preis ab 55.900 Euro (Stand: November 2022). "Coffee Intelligence" ist ein KI-basiertes System, das intelligente Cockpitsysteme mit hybridem Antrieb und smarter Konnektivität verbindet. Als erstes Serienauto überhaupt setzt laut Grealt Wall Motors der Coffee 01 auf die Rechenpower des Qualcomm Snapdragon 8155-Chips. Durch die Rechenleistung dieses Chips werden Schlüsseltechnologien wie 5G, Wi-Fi-Konnektivität, Gesichtserkennung, Personalisierung und auch das Augmented-Reality-Display und das 14,6-Zoll-Infotainment-Display ermöglicht. Das SUV lernt aktiv und wird durch Over-the-Air-Updates auf dem neuesten Stand gehalten. Außerdem bietet der Wey Coffee 01 (2022) eine 3D-Objekterkennung. Das Design wartet außen unter anderem mit einem markanten sechseckigen Kühlergrill und flächenbündigen Türgriffen auf, im Inneren sollen vegane Materialien für Nachhaltigkeit sorgen. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Preis, technische Daten & Reichweite des Wey Coffee 01 (2022)

Kommen wir zu den technischen Daten: Ein 135-kW-Elektromotor (184 PS) an der Hinterachse und ein 110 kW-Elektromotor (150 PS) an der Vorderachse beschleunigen das Plug-in-Hybrid-SUV Wey Coffee 01 (2022) in sieben Sekunden auf 100 km/h. Außerdem erreicht er eine rein elektrische Höchstgeschwindigkeit von 135 km/h. Die 39,67-kWh-Batterie sorgt dabei für eine elektrische Reichweite von bis zu 146 Kilometern (WLTP). Reicht das nicht für die zu bewältigende Fahrstrecke, übernimmt der 2,0-Liter-Vierzylinder-Turbomotor mit 204 PS (150 kW), der im besonders effizienten Miller-Zyklus arbeitet. Alle Motoren zusammengenommen, erreicht der Coffee 01 eine Systemleistung von 476 PS (350 kW) und ein maximales Drehmoment von 847 Newtonmetern. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt dann 235 km/h. Als Ausstattungsvarianten bietet der Hersteller Premium Stadard und Luxury Standard an. Die ersten Exemplare des Wey Coffee 01 (2022) sllen im ersten Quartal 2023 ausgeliefert werden.

Wey Coffee 01 (2022) im Crashtest

Euro NCAP bewertet den Wey Coffee 01 (2022) im Crashtest mit fünf von fünf möglichen Sternen. Dabei erzielt das Hybrid-SUV durchweg sehr gute Bewertungen. Besonders überzeugend: der Erwachsenen-Insassenschutz mit 91 sowie die Assistenzsysteme mit 94 Prozent der möglichen Punkte. Der Insassenschutz von Kindern liegt mit einem Wert von 87 Prozent nur geringfügig dahinter. Den Fußgängerschutz bewertet Euro NCAP mit 79 Prozent.

