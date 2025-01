Gebrauchter XC60 bietet Platz und Premium-Gefühl

Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Neu sind Premium-SUV häufig unerschwinglich, gebraucht rücken sie in greifbare Nähe. Mit der richti­gen Ausstattung punktet beispielsweise der Volvo XC60 mit Komfort, Sicherheit und Top-Fahrleistungen.

Positiv Stattlicher Auftritt, viel Platz im Innenraum, hohes Komfortniveau und moderne Ausstattung Negativ Üppiges Gewicht, vergleichsweise hohe Verbräuche und wenig agiles Handling, happiges Preisniveau

Wer um den Volvo XC60 ange­sichts der hohen Neuwa­genpreise einst einen großen Bogen gemacht hatte, soll­te ihm noch eine zweite Chance als Gebrauchtwagen geben. Denn er zählt nicht umsonst zu den besten seiner Zunft, ist im­mernoch top-modern und strah­lt aus jeder Faser satte Qualität aus. Zudem ist der XC60 der meistverkaufte Schwede über­haupt in der modernen Palette – betuchte Kundschaft gab es über die Jahre also reichlich, das Angebot auf dem Gebraucht­wagenmarkt ist entsprechend groß und bunt.

Auch interessant: Unsere Produkttipps bei Amazon

Leslie & Cars zeigt den Volvo XC90 (2024) im Video:

Volvo XC60 gebraucht kaufen: Ratgeber

Beim zweiten Volvo XC60, der seit 2017 erhältlich ist, gibt es optional eine bequeme adaptive Luftfederung mit der sogenannten Four C-Technologie (Continuously Controlled Chas­sis Concept). Aus Schweden kommt der 4,69 m lange Brocken übrigens längst nicht mehr, die Plug-in-Hybride (So gut funktionieren PHEVs im Alltag) laufen im belgischen Gent vom Band, die restlichen werden im chinesischen Chengdu gefertigt. Bei der Verarbeitungs­qualität oder in puncto Materia­lien lassen sich aber keine Unter­schiede feststellen.

Unsere Gebrauchtwagen-Ratgeber zu Konkurrenten:

Benziner, Diesel & Plug-in-Hybride

Neben den umfangreichen Aus­stattungsvarianten stehen Gebrauchtwagen-Inter­essierte vorrangig vor der wichti­gen Frage des Antriebs. Im Volvo XC60 der zweiten Generation arbeiten ausschließlich aufge­ladene 2,0-l-Vierzylindermotoren, die ihre Kraft bei den schwächeren Modellen auch nur an die vorderen Räder schicken (B4, D3). Dabei bringt schon der 2020 vorgestellte Mildhybrid-Einstiegsdiesel B4 mit 197 PS (145 kW) ge­nug Leistung für den Alltag mit. Ihn gibt es sogar mit manuellem Sechsgang-Getriebe. Ansonsten ist die Achtstufen-Automatik obligatorisch. Beim B4 hält sich der Verbrauch mit rund fünf Liter Diesel in Grenzen. Das Pendant auf Benzinerseite hört auf den gleichen Namen, leistet genauso viel, verlangt aber nach durch­schnittlich sieben Liter Benzin auf 100 km.

Von der AUTO ZEITUNG getestet und empfohlen:

Komplizierter wird es bei den Plug-in-Hybriden, die bei Volvo ausschließlich mit von Turbola­der und Kompressor aufgelade­nen Benzinern arbeiten. Anfangs trugen die PHEV den Namenszu­satz "Twin Engine". Mittlerweile ist der Begriff Recharge geläufiger. Stärkstes Modell ist dabei der T8 Recharge AWD mit 310 PS (228 kW) aus dem Verbrenner und 145 PS (106 kW) aus dem E-Motor. Die interessante GTÜ-Mängelstatistik gebrauchter Volvo XC60 ist in Bild 9 zu finden.

Empfehlenswerte Antriebe für den Volvo XC60 (2017) Modell B5 Mild-Hybrid AWD D4/B4 Mild-Hybrid T6 Recharge AWD Zylinder/Ventile pro Z. 4/4; Turbo 4/4; Turbodiesel 4/4 + E-Motor Hubraum 1969 cm³ 1969 cm³ 1969 cm³ Leistung 184 kW/250 PS 145 kW/197 PS 251 kW/341 PS Drehmoment 350 Nm 420 Nm 590 Nm Verbrauch/100 km (WLTP) 6,8 l S 5,0 l D 2,0 l S Höchstgeschw. 210 (180) km/h 180 km/h 180 km/h Alle Daten Werksangaben

Gebrauchtpreise für den Volvo XC60 (2017)

Modell B5 Mild-Hybrid AWD D4/B4 Mild-Hybrid T6 Recharge AWD 2019 29.267 € / 57.000 km 27.262 € / 85.000 km k.A. 2020 32.368 € / 46.000 km 30.834 € / 69.000 km 35.770 € / 46.000 km 2021 34.930 € / 35.000 km 33.358 € / 53.000 km 39.162 € / 35.000 km Durchschnittliche Verkaufspreise für das jeweilige Basismodell und die durchschnittliche Laufleistung für die verkaufen Fahrzeuge; beide Werte ermittelt von der Deutschen Automobil Treuhand (DAT); Stand: November 2024