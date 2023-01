Das Volvo XC40 Recharge Facelift machte die Elektromodelle "Pure Electric" sowie die Plug-in-Hybride 2022 fit für die Zukunft. Beim Preis liegen rund 9000 Euro zwischen teil- und vollelektrifiziertem Antrieb.

Die Modellpflege 2022 betraf sowohl den Plug-in-Hybrid Volvo XC40 Recharge Facelift (Preis ab 38.350 Euro) als auch das Elektroauto Volvo XC40 Recharge Pure Electric (ab 47.500 Euro; Stand: Januar 2023). Seitdem zieren die Scheinwerfer des SUV-Coupé C40 das klassische SUV. Auch die Frontschürze wurde angepasst. Günstigster XC40 Recharge ist der Plug-in-Hybrid T4, der einen 129 PS (95 kW) starken 1,5-Liter-Dreizylinder-Benziner mit einem 60 kW (82 PS) starken E-Motor kombiniert, die ihre Leistung über ein Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe ausschließlich an die Vorderachse schicken. Beim XC40 T5 wird der gleiche Elektromotor mit einem 2,0-Liter-Vierzylinder-Benziner kombiniert, der seinerseits 180 PS (132 kW) zur Systemleistung beiträgt. Getriebe und Antriebsachse teilt er sich mit dem T4. Die elektrische Reichweite liegt jeweils bei 45 Kilometern nach WLTP. Deutlich weiter stromern die "Pure Electric"-Modelle des Volvo XC 40 Recharge Facelift (2022). (Siehe nächster Absatz.) Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Preis & Reichweite von Volvo XC40 Recharge (Pure Electric)

Der Volvo XC 40 Recharge Pure Electric erhält rund ein Jahr nach dem Facelift einen neuen Antriebsstrang – entsprechend ändern sich die technischen Daten. So bietet das 175 kW (238 PS) starke Einstiegsmodell drei Prozent mehr Leistung als bisher. In Verbindung mit der 69-kWh-Batterie, die eine verbesserte Kühleffizienz aufweist, fährt er nun bis zu 460 Kilometer (nach WLTP) weit. Zuvor waren es 425 Kilometer. An 150-kW-Schnellladestationen beträgt die Zeit für das Laden von zehn auf 80 Prozent rund 27 Minuten. In Kombination mit dem größeren 82-kWh-Akku kommt ein 185 kW (252 PS) starker Elektromotor an der Hinterachse zum Einsatz. Damit legt der Pure Electric bis zu 515 Kilometer zurück. Die Aufladung von zehn auf 80 Prozent dauert ebenfalls rund 27 Minuten, da sich der größere Akku mit bis zu 200 kW Gleichstrom laden lässt. Beim Allradantrieb findet sich mit der Überarbeitung anstelle der 150 kW (204 PS) starken Elektromotoren an beiden Achsen nun vorn ein neuer 110 kW (150 PS) starker Asynchron-Elektromotor und hinten der von Volvo selbst entwickelte 190 kW (258 PS) starke Permanentmagnet-Elektromotor. In Verbindung mit dem 82-kWh-Akku und einer verbesserten Batteriekühlung klettert die Reichweite um 62 Kilometer auf bis zu 500 Kilometer.

