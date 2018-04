Mit dem XC40 positioniert Volvo einen Gegner auf Augenhöhe von Tiguan und Co. Mit dem typisch barocken Außendesign, Hammer-förmigen LED-Tagfahrlichtern sowie sparsamen Benzin- und Dieselmotoren möchte der kleine Volvo den Einstieg in die schwedische SUV-Welt darstellen. Mutmaßlich Anfang 2018 feiert die erste Generation des XC40 seine Weltpremiere und dürfte nur wenige Monate später in den Handel kommen.