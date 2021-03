Zusätzlich sollen neue Techniken "Brake by Wire" und "Shift by wire" für ein direkteres Ansprechverhalten sorgen.

Mit dem Volvo S90 Facelift (2020) verleihen die Schwed:innen ihrer Oberklasse-Limousine neuen Glanz und neue Motoren. Alles zu dem Preis, dem Plug-in-Hybrid T8 Recharge und dem überarbeiteten Innenraum.



Das Volvo S90 Facelift – zum Preis ab 62.300 Euro (Stand: März 2021) – fährt seit Mai 2020 mit Mild-Hybrid-System, das sich in XC90 und XC60 bereits bewährt hat, zu einem Preis ab 57.800 Euro (Stand: März 2021) vor. Die neuen, mit 48-Volt-Systemen ausgestatteten Antriebe verdrängen die bisherigen Motorenbezeichnungen "T" für Benzin und "D" für Diesel und tragen einheitlich ein "B" vor der Zahl. Neben der verbesserten Effizienz sollen neue Techniken "Brake by Wire" und "Shift by Wire", also Bremsen und Schalten ohne mechanische Verbindung zu den Bauteilen, den Komfort verbessern und für ein direkteres Ansprechverhalten sorgen. Den Volvo S90 gibt es als Benziner B6 AWD mit 300 PS sowie als Diesel B5 AWD, der 235 PS an alle vier Räder schickt. Als Getriebe kommt eine Achtstufen-Automatik zum Einsatz. Topmodell ist der Plug-in-Hybrid T8 AWD, der zu einem Preis ab 69.050 Euro (Stand: März 2021) eine Systemleistung von 392 PS und eine rein elektrische Reichweite von bis zu 61 Kilometern hat. Mehr zum Thema: Der Volvo XC40-Hybrid im Fahrbericht

Preis, T8 Recharge & Innenraum des Volvo S90 Facelift (2020)