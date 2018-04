Eckdaten Bauzeitraum ab 2020 Aufbauarten Limousine / Kombi Türen 4/5 Abmessungen (L/B/H) k.A. Leergewicht k.A. Leistung k.A. Antriebsarten k.A. Getriebearten k.A. Kraftstoffarten Benzin / Diesel / Hybrid Abgasnorm k.A. Grundpreis k.A.

Die Tschechen schicken den Skoda Octavia Ende 2019 in seine vierte Generation. Dafür wird das Design umfangreich überarbeitet und ausdrucksstärker. Die Antriebe und das vollvernente Infotainment übernimmt der Kompakte vom Modularen Querbaukasten (MQB).

Beim Skoda Octavia IV (2019) legen die Tschechen das Hauptaugenmerk auf das Design, das wie eine Bombe einschlagen soll. Der forcierte Designfortschritt äußert sich insbesondere in einem selbstbewussteren Kühlergrill. Wie beim Superb kommt eine "aufliegende" Motorhaube zum Einsatz. Die feine Fuge zwischen Haube und Kotflügel macht die hohe Verarbeitungsqualität sichtbar. Allgemein wird der nächste Octavia flacher und breiter. Die etwas schräger gestellten vorderen A-Säulen und eine ausdrucksstarke Seitenlinie verpassen ihm zudem eine dynamischere Optik. Mit einer Länge von 4,70 Metern erreicht der Tscheche schon Mittelklasse-Format. Es bleibt beim Stufenheck mit der großen Heckklappe. Mit umgelegten Rücksitzen soll der neue Skoda fast 1600 Liter Ladevolumen anbieten. Auch was Komfort und Konnektivität angeht, will der Skoda Octavia IV (2019) punkten: Neben der einfachen Bedienung und umfangreichem Infotainment, wird er über weiterentwickelte Skoda Connect Mobile App voll vernetzt und jederzeit aus der Ferne über das Smartphone erreichbar sein.

Neuheiten Skoda Octavia RS 245 (2017): Preis (Update!) Octavia RS mit Challenge-Plus-Paket

Skoda Octavia Facelift im Video:

Neue Infortmationen zum Skoda Octavia IV (2019)