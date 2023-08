Das mutmaßlich für 2024 anstehende Hyundai i30 Facelift hat sich unserem Erlkönigjäger bereits als Fünftürer, Kombi und Fastback präsentiert. Was die Modellpflege für den Preis, den Innen- und Kofferraum sowie die Motoren bedeutet, hier!

Preis: Zweites Hyundai i30 Facelift (2024) erneut ab 27.600 Euro?

Erlkönigfotos vom deutschen Entwicklungsstandort in Rüsselsheim lassen aufmerken: Offenbar arbeitet Hyundai an einem zweiten Facelift für die i30-Baureihe, das 2024 auf den Markt kommen könnte. Möglicherweise plant Hyundai, den i30 in seiner aktuellen Form so lange aufzufrischen, bis ein potenziell rein elektrischer Nachfolger seinen Platz einnimmt. Das ist, ebenso wie der Umfang des Hyundai i30 Facelifts (2024), aber noch reine Spekulation. Auch, was sich preislich tun könnte, ist noch offen: Derzeit startet der Vorgänger als Fünftürer ab 27.590, der Kombi ab 28.590 Euro und der Fastback ab 31.810 Euro (Stand: August 2023). Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Leslie & Cars zeigt den Hyundai Kona (2023) im Video:

Antriebe: Drei- & Vierzylinder-Benziner, kein Diesel

Seit 2020 hat sich in der Fahrzeugentwicklung schon wieder einiges getan, sodass ein zweites Hyundai i30 Facelift (2024) von auf Effizienz getrimmten Motoren profitieren könnte. Das große Antriebsangebot von einst erwarten wir aber auch künftig nicht. Vielmehr dürfte es bei einem rund 120 PS (88 kW) starken 1,0-Liter-Dreizylinder-Turbobenziner als Einstiegsmotorisierung bleiben. Darüber rangiert derzeit ein 1,5-Liter-Vierzylinder-Turbobenziner mit 160 PS (118 kW). Wer noch mehr Power haben will, greift zum Hyundai i30 N, der aktuell entweder mit 250 PS (184 kW) oder 280 PS (206 kW) erhältlich ist. Auch ihn haben wir schon als Prototyp erwischt. Ein Diesel fehlt ebenso wie die Option auf Allradantrieb oder eine klassische Automatik. Dafür bietet Hyundai ein Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe an.

Ex- & Interieur mit allenfalls dezenten Änderungen

So stark, wie die Prototypen verkleidet sind, könnte es einen glauben machen, das Hyundai i30 Facelift (2024) falle besonders umfangreich aus. Studiert man wie wir die Bilder aber im Detail, fällt auf, wie ähnlich sich die Erlkönige und die derzeitig erhältlichen i30-Modelle sind. Das lässt zum Schluss kommen, dass Hyundai seinen Kompakten – ganz im Gegensatz zu den mutig gestylten Kona- und Santa Fe-Neuauflagen – nur dezent verändern wird. Üblicherweise betreffen solche Anpassungen die Scheinwerfer- und Rückleuchten-Layouts, die Stoßfänger und den Kühlergrill. Die Maße von aktuell 4585 Millimetern Länge, 1795 Millimetern Breite (2050 mm) und 1475 Millimetern Höhe dürften sich daher allenfalls geringfügig verändern (Kombi: 4585 mm Länge, 1795 mm Breite und 1475 mm Höhe).

Foto: SH Proshots

Ähnliches Spiel im Innenraum des Hyundai i30 Facelifts (2024), schließlich lassen die Erlkönigfotos zumindest einen ersten groben Blick ins Interieur zu. Der Armaturenträger scheint sich in seinen Grundzügen nicht zu verändern. Das spricht auch hier für eine Überarbeitung im Detail: ein nochmal überarbeitetes Infotainmentsystem samt größerem Display etwa und erweiterte Assistenzsysteme. Das Kofferraumvolumen dürfte daher auch weiterhin 340 bis 1250 Liter betragen, im Falle des Kombis sind es 602 bis 1650 Liter und des Fastbacks 450 bis 1351 Liter.