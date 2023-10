Der vollelektrische Van Nissan Hyper Tourer wird Ende Oktober 2023 auf der Japan Mobility Show der Öffentlichkeit präsentiert. Nissan bedient dabei den derzeitigen Trend von luxuriösen Vans. Der Fokus dieser elektrischen Studie liegt auf dem Innenraum.

Das ist der Konzept-Van Nissan Hyper Tourer (2023)

Der Nissan Hyper Tourer (2023) ist das dritte Modell der Hyper-Familie aus dem Hause Nissan. Die Hyper-Reihe besteht aus vier Modellen, die auf der Japan Mobility Show 2023 ihr Debüt feiern. Eine Serienfertigung ist in dieser Form von keinem der Modelle zu erwarten. Auch interessant: unsere Produkttipps auf Amazon.

Nissan auf der Japan Mobility Show 2023 (Video):

Antrieb: Van-Studie ist vollelektrisch

Nissan nennt noch keine Details zum Antrieb des Hyper Tourer (2023). Bekannt ist nur, dass der Van vollelektrisch sein soll. Ohne genauere Angaben spricht Nissan auch von einer V2X-Technologie (Vehicle to Everything) im Auto. Damit soll eine Stromversorgung von Haushalten oder Büros aus dem Auto heraus ermöglicht werden. Der Nissan Hyper Tourer (2023) ist laut Hersteller nicht auf Sportlichkeit, sondern auf Komfort getrimmt. Die Bauweise des Elektroantriebs sei so gewählt worden, um den Schwerpunkt des Van möglichst niedrig zu halten. Zuzüglich des Allradsystems e-4ORCE soll so eine gleichmäßige Beschleunigung und Verzögerung gewährleistet werden.

Exterieur: futuristischer Van mit eigensinnigem Design

Der Van aus dem Hause Nissan fällt durch ein besonders kantiges, aber minimalistisches Erscheinungsbild mit betont diagonaler Linienführung auf. Front- und Heckpartie des Nissan Hyper Tourer (2023) sind zweifarbig gestaltet und heben sich mit ihrer eher rundlichen Formsprache von den großflächigen Flanken ab. Eine rundum beleuchtete Schulterlinie, die auch die Scheinwerfer und Signalleuchten beinhaltet, trennt das Greenhouse vom Rumpf des Fahrzeugs. Auffällig ist auch die betont stromlinienförmige Linienführung. Radgrößen nennt Nissan derzeit (Stand: Oktober 2023) nicht.

Interieur: miteinander Auto fahren

Foto: Nissan

Das futuristische Design setzt sich beim Nissan Hyper Tourer (2023) auch im Innenraum fort. Die Armaturen zeichnen sich durch ein besonders reduziertes Design aus. Unterhalb der Fensterkante sitzt ein breiter und flacher Bildschirm, der Tacho und Infotainment vereint. Auch das restliche Cockpit wirkt sehr aufgeräumt. Neuartig: Die Mittelkonsole, die sich zwischen den Sitzen durch bis in den Fond durchzieht. Der Boden ist mit LED-Panels versehen und soll durch bewegte Muster (hier: ein Flussbett) zu einer angenehmen Stimmung im Fahrzeug beitragen. Apropos Stimmung: Die Vordersitze lassen sich um 360 Grad drehen, um während der Fahrt mit den hinten sitzenden Personen interagieren zu können. Diese haben per Fernbedienung die Möglichkeit, diverse Funktionen wie Navigation und Audio zu steuern.

Assistenzsysteme: autonom und KI-unterstützt

Der Nissan Hyper Tourer (2023) fährt mit diversen Assistenzsystemen vor. So kann der Van voll autonom fahren. Auch eine KI ist an Bord, die über biometrische Merkmale Hirnströme, Herzfrequenz und die Atmung der Menschen an Bord messen kann. Das dient dazu, die Stimmung zu analysieren und die Musik sowie Beleuchtung entsprechend anzupassen.