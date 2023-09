Rund 100 kWh passen beim D9 in den im Boden integrierten Akku und die Reichweite ist - gemessen im sehr großzügigen chinesischen Zyklus - mit guten 600 km anderthalbmal so groß wie bei der elektrischen V-Klasse.

Denza ist ein Joint-Venture zwischen BYD und Mercedes. Nun stellt die chinesische Marke den Luxus-Van Denza D9 vor, der 2024 Marktstart feiert. Auch in Deutschland?

Preis: Denza D9 (2024) in China ab unter 43.000 Euro

Vans sind in Asien längst die wahren Luxuslimousinen und so langsam schwappt dieser Trend auch zu uns. Mit dem Denza D9, der 2024 Marktstart feiert, will nun auch die chinesische Marke dort anfangen, wo Mercedes mit der V-Klasse oder dem EQV und VW mit dem Doppel aus Multivan und ID.Buzz aufhören. Nicht umsonst hat die BYD-Tochter den Raumkreuzer im Smoking auf die IAA 2023 nach München gestellt und den Europa-Export auf Nachfrage zumindest nicht kategorisch verneint. Doch was in China umgerechnet schon unter 43.000 Euro bestellbar ist, könnte in Deutschland um einige Euro teurer werden. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Antrieb: Rein elektrisch oder Plug-in-Hybrid

Der Denza D9 (2024) fährt rein elektrisch mit entweder 230 kW (312 PS) in der Frontantriebsvariante und 275 kW (374 PS) als Allradler. Rund 100 kWh passen beim D9 in den im Boden integrierten Akku und die Reichweite ist – gemessen im sehr großzügigen chinesischen Zyklus – mit guten 600 km anderthalbmal so groß wie bei der elektrischen V-Klasse. Geladen wird der Denza mit bis zu 160 kW. Wer weiter fahren will, greift zu einer der drei Versionen mit Plug-in Hybrid-Antrieb. Diese basieren auf einem 1,5 Liter großen Verbrenner mit bis zu 407 PS (300 kW). Laden lassen sich die PHEV mit bis zu 80 kW.

Exterieur: Zwischen Protz und Eleganz

Mit einer Länge von 5,25 m und einem Radstand von 3,1 m macht der Denza D9 (2024) Eindruck. Vorne protzt er mit einem beleuchteten Nadelstreifen-Grill im Actros-Format, riesigen Chromspangen und großen, vertikalen Luftschlitzen. Hinten lenken roten LED-Lanzen die Aufmerksamkeit auf den Van. Ein kleiner Dachspoiler über verchromten C-Säulen versprüht zudem sogar einen Hauch von Dynamik.

Interieur: Moderner Luxus

Denza adelt den Arbeitsplatz im D9 mit reichlich Leder, einem ausgesprochen bequemen Sessel samt Klimanlage und Massage und einem hochmodernen Infotainmentsystem. Wer mit erhobenem Haupt durch die riesige Schiebetüre steigt, lässt sich wenig später in einen von zwei mächtigen First-Class-Sesseln fallen. Dahinter befindet sich ein Dreiersofa. Auf dem Tablet in der Armlehne lassen sich Massage und Klimatisierung einstellen und das Smartphone kommt zum kabellosen Laden auf Kniehöhe in eine eigene Tasche. Kaltgetränke gibts im elektrisch aufsurrenden Barfach im Untergeschoss des Fahrersitzes, während man auf den beiden Bildschirmen am Vordersitz Videos streamen kann. Wenn nötig, lassen sich auch Schreibtische ausklappen, oder man lässt die Sitze zur Liege mit beheiztem Fußbereich auseinanderfahren.