In den vergangenen Jahren hat sich eine neue Disziplin entwickelt, in der Hypercars gegeneinander antreten: die Beschleunigung von 0 auf 400 km/h und wieder zurück zum Stillstand. Das sind die aktuellen Top-5!

Höchstgeschwindigkeit, PS-Leistung, Beschleunigung: Diese Zahlen bestimmten seit Jahrzehnten die Qualität von Sportwagen – zumindest beim Auto-Quartett und am Stammtisch. Und weil die Messlatte gerade in Sachen Vmax mit 500 km/h scheinbar eine Art physikalische Grenze für Serienfahrzeuge erreicht hat, müssen neue Disziplinen her, die das Potenzial der schnellsten Autos abbilden kann. Also setzte Bugatti 2017 Juan Pablo Montoya in einen Chiron und schickte den ehemaligen Formel 1-Piloten auf das VW-Testgelände Ehra-Lessien. Als der Kolumbianer entspannt in Hemd und Jeans wieder ausstieg, stand ein neuer Weltrekord auf der Tafel: Von 0 auf 400 auf 0 km/h in 41,96 Sekunden. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der 0 auf 400 auf 0 km/h-Weltrekord des Bugatti Chiron (2017) im Video:

Top-5 der schnellsten 0 auf 400 auf 0 km/h-Autos

Ein paar hundert Kilometer nördlich verfolgt ein gewisser Christian von Koenigsegg die Rekordfahrt. Für den Chef der schwedischen Hypercar-Firma ist es schon damals eine gewisse Tradition, die Kolleg:innen aus dem französischen Molsheim zu ärgern. Und so lässt er sich auch dieses Mal seine Chance nicht entgehen und lässt einen Koenigsegg Agera RS auf einem abgesperrten US-Highway von der Leine. Mehr als acht Sekunden nimmt der dem Chiron ab. Mit dem Hybrid-Modell Regera bricht Koenigsegg zwei Jahre später sogar den eigenen Rekord. Dank Rimac kommt 2023 neue Dynamik in das Duell: Der Nevera bricht im Mai Bestmarken ohne Ende, auch den 0 auf 400 auf 0 km/h-Wert. Eine Antwort von Koenigsegg lässt selbstverständlich nicht lange auf sich warten. Das Resultat finden Sie in der Bildergalerie.